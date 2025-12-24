Advertisement
Tax में गलती सुधारने का आखिरी मौका, 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस की तो क्या होगा? जानिए कहां अटक गया रिफंड ?

Income Tax:  असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल करने या या उसमें सुधार करने के लिए आपके पास बस आखिरी हफ्ता बचा है. 31 दिसंबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर लेना है. अगर आप ये डेडलाइन मिस करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़नी तय है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 10:38 AM IST
Income Tax Refund: असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल करने या या उसमें सुधार करने के लिए आपके पास बस आखिरी हफ्ता बचा है. 31 दिसंबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर लेना है. अगर आप ये डेडलाइन मिस करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़नी तय है. इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन मिस करने पर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आपने इस साल का रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं या रिटर्न दाखिल करने में हुई गलती को संसोधित नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.  

अगर मिस कर गए 31 दिसंबर की डेडलाइन को क्या होगा ?  

लेट फीस के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अगर आप इस डेडलाइन को भी मिस कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. आपको आयकर विभाग की ओर से कानूनी नोटिस और जुर्माने का सामना ककना पड़ेगा. 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस करने पर आप कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं. बता दें FY2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी.  

कहां अटक गया आपका टैक्स रिफंड  

आपके 16 सितंबर तक यानी आखिरी तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन अब तक आपका रिफंड नहीं आया तो उसकी चार वजहें हो सकती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसके बारे में बताया गया है. आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिकरिटर्न में दिखाए गए एग्जेम्प्शन क्लेम और Form 16 (Annexure II) में दर्ज आंकड़े बेमेल होने की स्थिति में रिफंड पर अस्थाई तौर पर रोक लगाया गया है. ऐसे मामले जहां रिफंड अमाउंट असामान्य रूप से ज्यादा दिख रहा है, वहां रिटर्न को इंटरनल रिस्क चेक के लिए फ्लैग कर दिया गया है. मिसमैच की स्थिति में रिटर्न को ठीक करने के बाद रिफंड जारी किया जाएगा.  

रिफंड में देरी की वजह  
इन खामियों के अलावा टैक्स रिफंड में देरी की वजह टेक्निकल चूक भी है. अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट नहीं है तो रिफंड में देरी हो जाती है. इसके अलावा ITR फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं होने पर भी रिफंड में देरी होती है.  डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब देरी से देने पर भी रिफंड अटक जाता है. अटके रिफंड का स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

