Income Tax Return: अगर आप भी हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो उम्मीद है कि आपके मोबाइल पर भी हाल- फिलहाल में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आईटीआर फाइल करने के लिए याद दिलाने वाला कोई मैसेज आया हो. इस मैसेज को पढ़कर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हैं. देशभर के लाखों टैक्सपेयर्स को इन दिनों मोबाइल पर इसी तरह के अलर्ट मिल रहे हैं. दरअसल, टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई जैसे-जैसे नजदीक आ रही है...आयकर विभाग की तरफ से टैक्स पेयर्स को जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया गया है.
इस तरह के मैसेज भेजना विभाग की अनूठी पहल है, जिसका मकसद टैक्सपेयर्स को आखिरी समय की हड़बड़ी, तकनीकी दिक्कत और जल्दबाजी में होने वाली किसी भी गलती से बचाना है. इससे आप समय से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग की तरफ से भेजे जा रहे इस मैसेज की भाषा बहुत ही आसान और स्पष्ट रखी गई है. कई टैक्सपेयर्स को मिले इस मैसेज में लिखा है... "Dear XXXXXXX, File Early, Stay Relaxed! Your ITR for AY 2026-27 awaits at the e-Filing portal. Due date 31st July 2026. Ignore if filed. – ITDept"
मैसेज के शब्दों से यह पूरी तरह साफ है कि विभाग केवल एक मददगार की भूमिका निभा रहा है. जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर आखिरी तारीख का इंतजार करते रहते हैं और बिल्कुल आखिरी दिनों में अपना रिटर्न फाइल करते हैं. इस कारण इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाता है. उस समय वेबसाइट भी स्लो हो जाती है और अलग-अलग तरह की तकनीकी गड़बड़ियां आने लगती हैं. जल्दबाजी में टैक्सपेयर्स से कई गलतियां भी हो जाती हैं.
इस तरह की किसी भी परेशानी से बचने के लिए विभाग की तरफ से पहले से रिमाइंडर भेजकर फाइलिंग के बोझ को पूरे महीने में बांटने की कोशिश है. शुरुआती दिनों में रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर्स को अपने छूटे हुए डॉक्यूमेंट जुटाने, गलतियों को सुधारने और बिना किसी मानसिक दबाव के वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने का समय मिल जाता है. समय से पहले आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं. इससे आपको अपनी सैलरी, टीडीएस, बैंक से मिलने वाले ब्याज और कमाई के अन्य सोर्स का आयकर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मिलान करने का मौका मिलता है.
यह रिमाइंडर खासतौर पर ऐसे आयकर दाताओं के लिए है, जिन्होंने असेस्मेंट ईयर 2026-27 के लिए अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. यदि आपके पास यह मैसेज आया है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कोई गलती की है या आपके टैक्स रिकॉर्ड में कोई समस्या है. इसका सीधा सा मतलब है कि विभाग के सिस्टम में अभी आपका रिटर्न दर्ज नहीं हुआ है. यदि आप अपनी तरफ से फाइलिंग के प्रोसेस को पहले ही पूरा कर चुके हैं तो आप इस मैसेज को पूरी तरह छोड़ सकते हैं. यह केवल ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए है, जो अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं कर पाए.