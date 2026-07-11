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Income Tax: ITR फाइल करने के लि‍ए आपके पास भी आया है SMS, आयकर व‍िभाग क्‍यों भेज रहा मैसेज?

ITR Filing: रिमाइंडर ऐसे टैक्‍सपेयर्स के लि‍ए है, जिन्होंने असेस्‍मेंट ईयर 2026-27 के लिए अभी तक रिटर्न फाइल नहीं क‍िया है. यद‍ि आपके पास यह मैसेज आया है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कोई गलती की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:53 PM IST
Income Tax: ITR फाइल करने के लि‍ए आपके पास भी आया है SMS, आयकर व‍िभाग क्‍यों भेज रहा मैसेज?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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