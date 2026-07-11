यह रिमाइंडर खासतौर पर ऐसे आयकर दाताओं के लि‍ए है, जिन्होंने असेस्‍मेंट ईयर 2026-27 के लिए अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं क‍िया है. यद‍ि आपके पास यह मैसेज आया है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कोई गलती की है या आपके टैक्स रिकॉर्ड में कोई समस्या है. इसका सीधा सा मतलब है कि विभाग के सिस्टम में अभी आपका रिटर्न दर्ज नहीं हुआ है. यदि आप अपनी तरफ से फाइलिंग के प्रोसेस को पहले ही पूरा कर चुके हैं तो आप इस मैसेज को पूरी तरह छोड़ सकते हैं. यह केवल ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए है, जो अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं कर पाए.