इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 15 सितंबर, अगर चूके तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग को पहले ही बढ़ा दिया था. जहां पहले 31 जुलाई तक इसे भरा जाना था, अब 15 सितंबर तक ITR फाइल किया जा सकता है. इसकी जानकारी विभाग ने एक्स पोस्ट के जरिए मई में ही दे दी थी. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स ऑडिट की डेड लाइन अभी भी 30 सितंबर ही है.

आंकड़ों से पता चलता है कि कम से कम 3 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. यदि आप भी इसमें शामिल हैं, तो अगले इन 12 दिनों में आईटीआर फाइल कर लें. यदि इससे चुके तो आपको कई तरह के जुर्माने के साथ का बहुत परेशानी भी हो सकती है.

आईटीआर डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा?

देना होगी लेट फाइन

यदि आप आयकर विभाग द्वारा दिए गए तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी. सेक्शन 234F के तहत अगर आपकी आय 5 लाख या इससे ज्यादा है तो 5000 और इससे कम होने पर 1000 लेट फीस देनी पड़ सकती है.

लेट फीस पर ब्याज

सेक्शन 234A के तहत यदि आप डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते है, तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा. यह ब्याज प्रति महीने 1 प्रतिशत की दर से लगेगा. महीने की गिनती अंतिम तारीख के खत्म होते ही शुरू होगी.

नहीं मिलेगा कोई छूट

तय समय के अंदर आईटीआर नहीं भरने से मिलने वाली छूट की सुविधा भी खत्म हो जाती है. ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (1) के तहत आता है.

50% तक पेनल्टी

सेक्शन 270A के तहत लेट आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी का भी प्रावधान है. यदि आपका टैक्सेबल इनकम है तो यह पेनल्टी उस बचत का 50% होगा जो आपने रिटर्न न भरकर बचाया है.

