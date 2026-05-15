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ITR Filing: टैक्‍स पेयर्स के लि‍ए अपडेट, Income Tax Return की फाइल‍िंग शुरू, कौन भर सकेगा ITR-1 और ITR-4?

How To File ITR: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस शुरू कर द‍िया गया है. यद‍ि आप भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 जुलाई तक का समय है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 15, 2026, 12:35 PM IST
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Income Tax Return: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स फाइल करते हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, आयकर व‍िभाग ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस ऑफ‍िश‍ियल रूप से शुरू कर द‍िया है. विभाग की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में जानकारी दी गई. इस जानकारी में व‍िभाग ने बताया क‍ि ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी की सुव‍िधा को एक्‍ट‍िव कर द‍िया गया है.

आयकर व‍िभाग की तरफ से उठाए गए इस कदम का मकसद टैक्‍सपेयर्स को आख‍िरी समय में की जाने वाली भागदौड़ से बचाना है. अभी से ध्‍यान देकर टैक्‍सपेयर 31 जुलाई की तय टाइम ल‍िम‍िट से पहले अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार एल‍िज‍िबल टैक्‍सपेयर ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. व‍िभाग की तरफ से बताया गया क‍ि AY 2026-27 के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग दोनों ही ऑप्‍शन उपलब्ध हैं.

यह भी पढ़ें: RBI ने एक ही झटके में कैंस‍िल क‍िया 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन, आप पर क्‍या होगा असर

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गलती की गुंजाइश भी रहेगी कम

टैक्‍सपेयर अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन एक्सेल शीट तैयार करके उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. यह प्रोसेस ऐसे लोगों के लि‍ए काफी मददगार साबित होगा, जो अपनी आमदनी, इन्‍वेस्‍टमेंट और टैक्स कटौती की ड‍िटेल को म‍िलान करने के बाद फाइल करना चाह‍ते हैं. इस तरह करने से गलती की गुंजाइश भी बहुत कम रह जाती है.

कौन भर सकेगा ITR-1 'सहज'?

आयकर रिटर्न के अलग-अलग फॉर्म इनकम सोर्स और कैटेगरी के बेस पर तय होते हैं. ITR-1 को 'सहज' नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोगों के लि‍ए है जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये या इससे कम है. इसमें सैलरी, पेंशन, घरों से मिलने वाला किराया और ब्याज से होने वाली आमदनी शामिल है. ऐसे लोग भी इसे भर सकते हैं ज‍िनकी आमदनी खेती से है या जिन्हें सेक्‍शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है.

यह भी पढ़ें: ATM से पैसा न‍िकलने से पहले EPFO ने दी एक और खुशखबरी, क्‍या आपको म‍िलेगा इसका फायदा?

कौन भर सकेगा ITR-4 'सुगम'?

ITR-4 यानी 'सुगम' फॉर्म ऐसे लोगों के लि‍ए है ज‍िसे हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए ड‍िजाइन किया गया है और उनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये सालाना तक है. यह फॉर्म खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए है जो सेक्‍शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत अनुमानित कर योजना का फायदा उठाते हैं. विभाग ने टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी है कि वे फॉर्म भरने से पहले अपनी आमदनी के सभी डॉक्‍यूमेंट का पोर्टल पर मुहैया कराई गई ड‍िटेल से मिलान जरूर कर लें.

FAQ- अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब

सवाल: असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया अपडेट क्या है?
जवाब: ITR-1 और ITR-4 की फाइलिंग लाइव हो गई है.

सवाल: ITR फाइलिंग के लिए एक्सेल यूटिलिटी (Excel utility) का मकसद क्‍या है?
जवाब: ऑफलाइन तरीके से ITR तैयार करना.

सवाल: ITR-1 (सहज) को कौन फाइल कर सकता है?
जवाब: 50 लाख रुपये तक की इनकम करने वाले ITR-1 फाइल कर सकते हैं.

सवाल: ITR-4 (सुगम) कौन फाइल कर पाएगा?
जवाब: अनुमानित टैक्‍सेशन के तहत आने वाले शख्‍स, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) और फर्म.

सवाल: 1 अप्रैल 2026 से कौन सा इनकम टैक्‍स एक्‍ट लागू क‍िया गया है?
जवाब: आयकर अधिनियम, 2025

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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