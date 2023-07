ITR Filing: मोदी सरकार ने दिया फायदा, Income Tax पर मिली ये छूट, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

Income Tax Return: देश में मोदी सरकार के आने बाद कई तरह के बदलाव आए हैं. इन बदलावों के कारण देश में लोगों को कई प्रकार की राहत भी मिली है. वहीं देश में लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी काफी जरूरी है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन्हें आईटीआर भरना काफी जरूरी होता है. वहीं इस बार मोदी सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न में काफी छूट भी दी गई है, जिनके जरिए लोगों को टैक्स बचाने में भी मदद मिलेगी. आइए जानते हैं इसके बारे में...

टैक्स फ्री इनकम



बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. हालांकि, चिंताएं व्यक्त की गईं कि उन करदाताओं का क्या होगा जो 7 लाख रुपये से मामूली अधिक कमा रहे थे. इसको लेकर सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इस तरह की चिंताओं पर ध्यान दिया और अब नई कर व्यवस्था के तहत मामूली राहत प्रावधानों की शुरुआत के कारण 7.27 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है.

Under the new regime, there is no income tax to be paid for annual income up to Rs 7 lakh, which effectively increases to Rs 7.27 lakh with marginal relief provisions.

A standard deduction of Rs 50,000 has also been introduced under the new income tax regime.

