What is Zero tax liability: नया फाइनेंशियल ईयर पहले ही शुरू हो चुका है, इसी के साथ सैलरीड और नॉन-सैलरीड क्लास के बीच इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अगर 12 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री क‍िये जाने के बाद आप भी इसी उलझन में हैं क‍ि आईटीआर फाइल करें या नहीं, तो यह जानकारी आपके बेहद काम की है. यह भी मुमकिन है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी कमाई सरकार की तरफ से तय की गई टैक्स लिमिट से कम हो. डिडक्शन, रिबेट या कम इनकम के कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो (Nil) हो सकती है. लेकिन सवाल यह है कि जब क‍िसी तरह का टैक्स ही नहीं बनता, तो फिर ITR फाइल करना जरूरी क्यों है? आइए जानते हैं-

असल में जीरो टैक्स वाली स्थिति में भी ITR फाइल करना आपका स्मार्ट ड‍िसीजन होता है. यह फैसला भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. यह केवल टैक्स से बचने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को मजबूत बनाने का सरकारी दस्तावेज है. आइए जानते हैं वो 5 बड़े कारण, ज‍िनके कारण आपके लिए 'निल' (Zero) आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है.

टैक्स रिफंड आसानी से क्लेम कर सकते हैं

इसका सबसे पहला फायदा तो यही है क‍ि आप टैक्स रिफंड को आसानी से क्‍लेम कर सकते हैं. भले ही आपकी कुल कमाई पर टैक्स 'जीरो' बनता हो, लेकिन कई बार अलग-अलग जगह पर आपका टीडीएस (TDS) काट लिया जाता है. यह टीडीएस आपके सेविंग अकाउंट के ब्याज, एफडी (FD), फ्रीलांसिंग से हुई कमाई या शेयर बाजार से मिले डिविडेंड पर कट सकता है. कटे हुए पैसे को वापस पाने का तरीका ITR फाइल करना ही है. बिना आईटीआर फाइल किये आप अपने पैसे का रिफंड हास‍िल नहीं कर सकते.

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लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी

जब भी आप किसी बैंक में होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वे आपसे पिछले कुछ सालों का ITR मांगते हैं. 0 टैक्स वाला आईटीआर आपकी आमदनी का वैल‍िड प्रूफ माना जाता है. यह उन लोगों के लिए होता है, जिनकी आमदनी कम या अन‍ियम‍ित होती है. यह डॉक्‍यूमेंट लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल को बहुत आसान बना देता है. लेक‍िन आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाह‍िए.

VISA और विदेश यात्रा के लिए जरूरी डॉक्‍यूमेंट

यदि आप पढ़ाई, नौकरी या घूमने के इरादे से अमेर‍िका, ब्रिटेन, कनाडा या यूरोप का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां के दूतावास आपसे पिछले 3 से 5 साल का ITR रिकॉर्ड मांगते हैं. वे इस आईटीआर के बेस पर आपकी फाइनेंशियल स्थिरता और व‍िश्‍वसनीयता को देखते हैं. नियमित रूप से आईटीआर फाइल करने से आपका वीजा प्रोसेस आसान हो जाता है. इससे वीजा रिजेक्ट होने का खतरा भी कम हो जाता है.

शेयर बाजार के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें

अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स, म्यूचुअल फंड या अपने किसी बिजनेस में घाटा हुआ है तो आप उस घाटे का यूज अगले साल होने वाले मुनाफे पर टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं. लेकिन इस नियम का फायदा आपको तभी मिलेगा, जब आप 0 इनकम या लॉस वाली स्थिति में भी समय पर ITR फाइल करेंगे. समय पर आईटीआर फाइल करने से यह लॉस अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, जिससे भविष्य में बड़ी टैक्स सेव‍िंग होती है.

कंप्लायंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की मजबूती

मौजूदा समय में इनकम टैक्स ड‍िपार्टमेंट की एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं आपके हर छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन पर बारीकी से नजर रखती हैं. ऐसे में यद‍ि आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है लेक‍िन आप ITR फाइल नहीं करते तो भविष्य में टैक्स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से नोटिस या स्क्रूटनी का खतरा बढ़ जाता है. हर साल रेगुलर रूप से निल (Nil) ITR फाइल करने से आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड साफ रहता है.