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कल रात तक भी नहीं फाइल कर पाए ITR? टेंशन छोड़‍िए अब 31 द‍िसंबर तक है आपके पास मौका; जान‍िए सरकार का न‍ियम

ITR Filing: आईटीआर फाइल‍िंग की तय तारीख 31 जुलाई तक भी यद‍ि आप इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास मौका है. लेक‍िन इसके ल‍िए आपको कुछ फैक्‍ट का पता होना जरूरी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:15 AM IST
कल रात तक भी नहीं फाइल कर पाए ITR? टेंशन छोड़‍िए अब 31 द‍िसंबर तक है आपके पास मौका; जान‍िए सरकार का न‍ियम
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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