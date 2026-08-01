ITR Filing: आयकर विभाग ने सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 तय की थी. तय तारीख तक साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग 31 जुलाई की रात तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए. अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. जी हां, आप 31 दिसंबर 2026 तक 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated Return) फाइल कर सकते हैं. विभाग की तरफ से तय की गई टाइम लिमिट निकलने के बाद 'बिलेटेड रिटर्न' भरने के साथ ही आपको पेनाल्टी भी देनी होती है. इतना ही नहीं, आपको बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.
तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको लेट फाइलिंग चार्ज देना होगा. यदि आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. लेकिन ऐसे टैक्सपेयर, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो उनके लिए अधिकतम चार्ज 1,000 रुपये तय किया गया है. समय पर आईटीआर फाइल किये जाने से आप अतिरिक्त वित्तीय बोझ से तो बचते ही हैं. साथ ही आपके टैक्स रिफंड का प्रोसेस भी आसान हो जाता है.
लेट फाइलिंग में यदि आपका टैक्स भी बनता है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के तहत ब्याज का भुगतान भी करना होगा. कानून के अनुसार बकाया टैक्स अमाउंट पर 1 प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से साधारण ब्याज वसूला जाता है. यह ब्याज तब तक गिना जाता है जब तक कि रिटर्न पूरी तरफ फाइल नहीं कर दिया जाए. आपको बता दें यह नियम केवल उन्हीं पर लागू होता है जिनकी टैक्स देनदारी बनती है. टैक्स पहले ही चुकाने वालों से किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाता.
तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप अपने वित्तीय नुकसान को आने वाले सालों में ले लाने का राइट खो देते हैं. बिलेटेड रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए कैपिटल लॉस को आने वाले समय में होने वाली कमाई के अगेस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा, बिजनेस में हुए लॉस को भी आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स देनदारी कम करने की छूट खत्म हो जाती है. इससे आने वाले समय में ज्यादा टैक्स देना होता है.
यदि आप सरकार से इनकम टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल करने से इस प्रोसेस में देरी होना तय है. हालांकि, बिलेटेड रिटर्न भरने पर भी आप रिफंड पाने के हकदार हैं. लेकिन इनकम टैक्स विभाग तय तारीख तक फाइल किये गए रिटर्न को तवज्जो देता है और उन्हें जल्दी प्रोसेस करता है.