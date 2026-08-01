ITR Filing: आयकर व‍िभाग ने सैलरीड क्‍लास के ल‍िए आईटीआर फाइल‍िंग की लास्‍ट डेट 31 जुलाई 2026 तय की थी. तय तारीख तक साढ़े 5 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर द‍िया है. लेक‍िन इसके बावजूद कुछ लोग 31 जुलाई की रात तक भी अपना इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल नहीं कर पाए. अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो च‍िंता करने की जरूरत नहीं है. जी हां, आप 31 दिसंबर 2026 तक 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated Return) फाइल कर सकते हैं. व‍िभाग की तरफ से तय की गई टाइम ल‍िम‍िट न‍िकलने के बाद 'बिलेटेड रिटर्न' भरने के साथ ही आपको पेनाल्‍टी भी देनी होती है. इतना ही नहीं, आपको बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.