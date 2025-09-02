हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट, टैक्स के दायरे में नहीं आती कमाई फिर भी भर दीजिए ITR,जीरो रिटर्न के फायदे हजार

Income Tax Return Deadline: आप स्टूटेंड हैं, हाउसवाइफ हैं, बेरोजगार है या फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. अगर आप भी उन लोगों में ये है जो टैक्स दायरे में नहीं आने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं. आप भी उन लोगों में से हैं, जो ये सोचते हैं कि एक तो सैलरी कम है. ऊपर से ITR भी भरो, वो भी तब जब कि भरना नियम नहीं है तो आपको ये स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए. Zero Tax या NIL ITR के दायरे में आने वाले टैक्स रिटर्न भरकर कई ऐसे फायदे पा सकते हैं, जिसके बारे में अगर पता चल जाए तो आप जीरो रिटर्न दाखिल करने से नहीं चूकेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारिख 15 सितंबर है.

क्या है जीरो रिटर्न और क्यों भरना चाहिए ?

अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर उनकी कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप जीरो रिटर्न के फायदे जान लेंगे तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे. दरअसल जीरो रिटर्न में आप वित्तीय वर्ष में कोई आय न होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यानी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बता दें कि जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, उनके लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप भरते हैं तो इसके कई फायदे आपको मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जीरो रिटर्न के फायदे

जीरो रिटर्न या Nil ITR फाइल करके के दर्जनों फायदे आपको मिल सकते हैं. अगर आप जीरो रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बैंक लोन मिलने में आसानी होती है. टैक्स रिटर्न आपके लिए फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पर काम करता है. जो पासपोर्ट वीजा एप्लिकेशन से लेकर लोन के समय बहुत का आता है. सबसे बड़ा फायदा तो रिफंड क्लेम का है. मान लेते हैं कि आपके एफडी करवाया था या शेयर में पैसा लगाया था. उसकी कमाई या ब्याज पर आपका टीडीएस काट लिया गया हो तो आप ITR भरकर रिफंड हासिल कर सकते हैं. एक और खास बात कि Nil ITR या जीरो ITR आप टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख के बाद भी भर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन करीब, बिना CA की मदद लिए चुटकियों में खुद फाइल करें ITR

कैसे भरें अपना ITR