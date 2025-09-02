 हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट, टैक्स के दायरे में नहीं आती कमाई फिर भी भर दीजिए ITR,जीरो रिटर्न के फायदे हजार
Advertisement
trendingNow12906101
Hindi Newsबिजनेस

हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट, टैक्स के दायरे में नहीं आती कमाई फिर भी भर दीजिए ITR,जीरो रिटर्न के फायदे हजार

What is Zero Return: आप स्टूटेंड हैं, हाउसवाइफ हैं, बेरोजगार है या फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. अगर आप भी उन लोगों में ये है जो टैक्स दायरे में नहीं आने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 02, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट, टैक्स के दायरे में नहीं आती कमाई फिर भी भर दीजिए ITR,जीरो रिटर्न के फायदे हजार

Income Tax Return Deadline: आप स्टूटेंड हैं, हाउसवाइफ हैं, बेरोजगार है या फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. अगर आप भी उन लोगों में ये है जो टैक्स दायरे में नहीं आने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं. आप भी उन लोगों में से हैं, जो ये सोचते हैं कि  एक तो सैलरी कम है. ऊपर से ITR भी भरो, वो भी तब जब कि भरना नियम नहीं है तो आपको ये स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए.  Zero Tax या NIL ITR के दायरे में आने वाले टैक्स रिटर्न भरकर कई ऐसे फायदे पा सकते हैं, जिसके बारे में अगर पता चल जाए तो आप जीरो रिटर्न दाखिल करने से नहीं चूकेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारिख 15 सितंबर है.  

क्या है जीरो रिटर्न और क्यों भरना चाहिए ?  

अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर उनकी कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन  जब आप जीरो रिटर्न के फायदे जान लेंगे तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे. दरअसल जीरो रिटर्न में आप वित्तीय वर्ष में कोई आय न होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यानी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बता दें कि जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, उनके लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप भरते हैं तो इसके कई फायदे आपको मिल सकते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

जीरो रिटर्न के फायदे 

जीरो रिटर्न या  Nil ITR फाइल करके के दर्जनों फायदे आपको मिल सकते हैं.  अगर आप जीरो रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बैंक लोन मिलने में आसानी होती है.  टैक्स रिटर्न आपके लिए फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पर काम करता है. जो पासपोर्ट वीजा एप्लिकेशन से लेकर लोन के समय बहुत का आता है.  सबसे बड़ा फायदा तो रिफंड क्लेम का है. मान लेते हैं कि आपके एफडी करवाया था या शेयर में पैसा लगाया था. उसकी कमाई या ब्याज पर आपका टीडीएस काट लिया गया हो तो आप ITR भरकर रिफंड हासिल कर सकते हैं. एक और खास बात कि Nil ITR या जीरो ITR आप टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख के बाद भी भर सकते हैं.   इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन करीब, बिना CA की मदद लिए चुटकियों में खुद फाइल करें ITR

 

कैसे भरें अपना  ITR

  • निल  ITR या जीरो ITR भरने  का तरीका वहीं है, जो रेगुलर ITR का है. 
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगइन कर  E-Filing पर क्लिक करें.  
  • Income Tax Return पर क्लिक करके  ITR-1 फॉर्म सलेक्ट करें.  
  • पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल, टीडीएस समेत पूरी डिटेल भर दें.  
  • डिटेल भरने के बाद ITR को वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसपर क्लिक करें  और फाइल डाउनलोड कर लें.  
  • ITR फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है.  
     

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
;