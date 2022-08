ITR: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए खुशखबरी, आयकर विभाग ने दी ये बड़ी राहत

Income Tax Return: देश में हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. इंडिविजुअल आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. वहीं आयकर विभाग ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं. इसको लेकर आयकर विभाग ने एक ट्वीट भी किया है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने एक ट्वीट में इस बदलाव की जानकारी दी है.

करदाताओं को राहत

विभाग ने कहा, ‘‘फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब संदर्भित कर आकलन वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है.’’ अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (FTC) लिया जा सकता था. इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की क्षमता सीमित हो जाती थी.

CBDT amends Rule 128 of the Income-tax Rules, 1962, providing major relief to taxpayers in the matter of claiming Foreign Tax Credit (FTC). The Statement in Form No. 67 can now be furnished on or before the end of the relevant Asstt Year. Notification No. 100/2022 issued. (1/2) pic.twitter.com/I2U0vDAUZ3

