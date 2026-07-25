ITR Filing: क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आईटीआर फाइल कर दिया? नहीं तो रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बेहद नजदीक है. इस समय टैक्सपेयर्स के बीच यह सवाल चर्चा में है कि क्या सरकार आखिरी तारीख आगे बढ़ाएगी? हर साल की तरह इस बार भी जैसे-जैसे 31 जुलाई पास आ रही है, डेडलाइन बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. कई टैक्सपेयर्स यह मानकर बैठे हैं कि सरकार की तरफ से 31 जुलाई की डेडलाइन में बदलाव किया जाएगा. लेकिन टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार या इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तारीख बढ़ाने का कोई ऑफिशियल संकेत नहीं दिया गया है.
सीबीडीटी (CBDT) ने अभी तक आईटीआर (ITR) फाइल करने की 31 जुलाई की टाइम लिमिट बढ़ाने को लेकर किसी तरह का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ाने को लेकर अफवाह फैली है. लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले केवल असाधारण स्थिति में ही लेती है. आमतौर पर तकनीकी खराबी आने पर ही डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाता है. चूंकि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई को ही लास्ट डेट मानकर अपनी फाइलिंग करनी चाहिए.
टैक्स मामलों के जानकारों का मानना है कि टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार की अटकलों और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. टैक्स मामलों के जानकारों के अनुसार, शुरुआत में यूटिलिटीज को लेकर कुछ चिंताएं थीं. लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने अपने ई-फाइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्टल को पहले से मजबूत किया है. इससे आखिरी दिनों में बढ़ने वाले हैवी ट्रैफिक को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा. जब तक सीबीडीटी किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद करना गलब है. अंतिम समय तक इंतजार करने से टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है.
जानकारों का कहना है आईटीआर फाइलिंग को टालने से बेवजह का तनाव पैदा होता है. यदि टैक्स पेयर आखिरी समय में डॉक्यूमेंट देखता है और उसमें किसी तरह की गलती मिलती है तो उसे ठीक कराने का टाइम नहीं होता. ऐसे में तय समय से पहले रिटर्न फाइल करने से फॉर्म-26AS और AIS जैसे अहम डॉक्यूमेंट में दर्ज जानकारियों का मिलान करने का समय होता है. यदि टीडीएस डिटेल या इनकम से जुड़े आंकड़ों में किसी तरह का मिसमैच होता है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है.
यदि सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती और आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते तो आपको सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी यानी लेट फीस देनी पड़ सकती है. इसके अलावा बकाये टैक्स पर ब्याज भी देना होगा और आपका रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है. समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने से आपको कई तरह के वित्तीय नुकसान होते हैं.
सोशल मीडिया पर चल रही तारीख बढ़ने की खबर अभी तक महज अफवाह है. सरकार की तरफ से इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 जुलाई को ही लास्ट डेट मानकर तुरंत फाइलिंग पूरी करें. समय पर आईटीआर फाइल करने से आप जुर्माने और ब्याज से बचेंगे. इसके साथ ही आपका रिफंड भी तेजी से प्रोसेस होगा.