ITR Filing: क्‍या आपने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 का आईटीआर फाइल कर द‍िया? नहीं तो र‍िटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई बेहद नजदीक है. इस समय टैक्‍सपेयर्स के बीच यह सवाल चर्चा में है क‍ि क्या सरकार आख‍िरी तारीख आगे बढ़ाएगी? हर साल की तरह इस बार भी जैसे-जैसे 31 जुलाई पास आ रही है, डेडलाइन बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. कई टैक्सपेयर्स यह मानकर बैठे हैं क‍ि सरकार की तरफ से 31 जुलाई की डेडलाइन में बदलाव क‍िया जाएगा. लेकिन टैक्स एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि सरकार या इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से तारीख बढ़ाने का कोई ऑफ‍िश‍ियल संकेत नहीं द‍िया गया है.