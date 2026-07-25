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Income Tax Return: ITR फाइल करने की आख‍िरी तारीख को आगे बढ़ाएगी सरकार? क्‍या है पूरी हकीकत

ITR Filing Last Date: आईटीआर फाइल करने की लास्‍ट डेट हर बार की तरह इस बार भी 31 जुलाई तय की गई है. लेक‍िन सोशल मीड‍िया पर अफवाह है क‍ि सरकार आख‍िरी तारीख में बदलाव करने वाली है. हकीकत क्‍या है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 25, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:04 PM IST
Income Tax Return: ITR फाइल करने की आख‍िरी तारीख को आगे बढ़ाएगी सरकार? क्‍या है पूरी हकीकत
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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