Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से बदलेगी सैलरी की तस्वीर, लेकिन असली फर्क टैक्स में दिखेगा; जानिए क्या होगा बड़ा बदलाव?

Income Tax Rules 2026 : 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए श्रम कानूनों और आयकर नियमों के बीच कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं. हालांकि, अभी ये बदलाव सामान्य दिख सकता है. लेकिन इसके पीछे एक बड़ा ट्रेंड तेजी से उभर रहा है. नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) अब डिफॉल्ट ऑप्शन बनता जा रहा है.

सैलरी स्ट्रक्चर में क्यों हो रहा बदलाव?

नए वित्त वर्ष से कर्मचारियों की सैलरी दो बड़े बदलावों को दर्शाएगी. संशोधित श्रम कानूनों का लागू होना और बजट 2026 में घोषित टैक्स नियमों में बदलाव. कई कंपनियां पहले ही सैलरी के विभिन्न हिस्सों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जरूरी बदलाव कर चुकी हैं. जबकि बाकी भी जल्द ऐसा करेंगी. कंपनियों का मुख्य उद्देश्य टेक-होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी को लगभग समान रखते हुए नए नियमों के मुताबिक ढालना है. इस बदलाव के केंद्र में 'वेजेस' की नई परिभाषा है. इसके तहत बेसिक सैलरी और उससे जुड़े कंपोनेंट्स कुल वेतन का कम से कम 50% होना जरूरी है. इसका मतलब है कि कंपनियां बेसिक पे बढ़ा सकती हैं और अन्य अलाउंस घटा सकती हैं.

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आसान सैलरी स्ट्रक्चर, नए टैक्स सिस्टम की ओर झुकाव

जैसे-जैसे सैलरी स्ट्रक्चर सरल हो रहा है, वैसे-वैसे पारंपरिक अलाउंस जैसे HRA, LTA आदि कम या खत्म हो सकते हैं. इससे पुराने टैक्स सिस्टम में मिलने वाली छूट का दायरा भी घटेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, यही कारण है कि नया टैक्स सिस्टम धीरे-धीरे अधिक लोगों के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बनता जा रहा है. अब अगर कर्मचारी खुद से पुराने सिस्टम को नहीं चुनते हैं, तो वे खुद ही नए सिस्टम के तहत आ जाते हैं.

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पुराने टैक्स सिस्टम को भी मिला कुछ फायदा

हालांकि, हाल के बदलावों के बाद कुछ वर्ग के लिए पुराना टैक्स सिस्टम अभी भी फायदेमंद हो सकता है. खासकर 12 लाख से 20 लाख रुपये सालाना कमाने वाले ऐसे लोगों के लिए पुराना सिस्टम अभी भी बेहतर साबित हो सकता है.

किसे चुनना चाहिए पुराना टैक्स सिस्टम?

विशेषज्ञों के मुताबिक, 10 लाख से 30 लाख रुपये तक की आय वाले, मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई) में रहने वाले और ज्यादा टैक्स छूट क्लेम करने वाले लोगों के लिए पुराना टैक्स सिस्टम फायदेमंद रह सकता है. वहीं, जिन कर्मचारियों के पास ज्यादा डिडक्शन नहीं हैं या जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर सरल है. उनके लिए नया टैक्स सिस्टम आसान और अक्सर ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

सैलरी स्लिप में क्या दिखेंगे बदलाव?

सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कर्मचारियों को इन बदलावों का सामना करना पड़ सकता है: