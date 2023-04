Income Tax: बड़ी खुशखबरी, नए फाइनेंशियल ईयर में वित्त मंत्री ने किया ऐसा ऐलान, अब नहीं देना होगा टैक्स!

FM Nirmala sitharaman update on Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sithraman) ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी. अब से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) शुरू हो गया है और इस साल अगर आप अपना टैक्स बचाना (Tax Savings) चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं.