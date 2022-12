Income Tax: बजट से पहले ही इन लोगों की चांदी! 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स माफ

Income Tax Slab: भारत में इनकम पर टैक्स (Income Tax) आयकर विभाग के जरिए वसूल किया जाता है. जिनकी भी आय एक तय सीमा से ज्यादा है उन्हें हर साल इनकम टैक्स भरना होता है. देश में सरकार की ओर से दो टैक्स रिजीम तय किए गए हैं. इनके अलग-अलग फायदे भी हैं. वहीं आने वाले कुछ हफ्तों में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट (Budget 2023) भी पेश किया जाना है. इस बार बजट में लोगों को इनकम टैक्स पर भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. हालांकि बजट से पहले ही कुछ लोगों के लिए एक अहम बात जानना काफी जरूरी है.

Tax Slab

देश में इनकम टैक्स की अलग-अलग स्लैब तय की गई हैं. इनमें New Tax Regime में इनकम पर अलग-अलग टैक्स की रेट निर्धारित है तो वहीं Old Tax Regime में इनकम पर अलग टैक्स की दर निर्धारित है. New Tax Regime की बात की जाए तो इसमें टैक्स की रेट सभी उम्र के लोगों के लिए समान है. हालांकि Old Tax Regime में उम्र के हिसाब से टैक्स की दरों में थोड़ा बदलाव है.

New Tax Regime

New Tax Regime में हिंदू अविभाजित परिवार, 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक और 80 वर्ष से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों को समान दर से टैक्स चुकाना होगा. नई कर व्यवस्था में बुनियादी छूट की सीमा में कोई वृद्धि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को लाभ नहीं पहुंचाएगी. वहीं New Tax Regime में 2.5 लाख रुपये सालाना तक टैक्स माफ है.

Old Tax Regime

हालांकि Old Tax Regime में उम्र के हिसाब से भी टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अगर कोई 60 साल से कम उम्र का शख्स Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स भरता है तो उसका 2.5 लाख रुपये तक सालाना का टैक्स माफ है. इसके बाद 2.5 से 5 लाख लाख रुपये सालाना पर 5 फीसदी टैक्स लगता है.

इनका तीन लाख रुपये तक का टैक्स माफ

वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए Old Tax Regime के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, उनको इनकम टैक्स में तीन लाख रुपये सालाना तक की छूट है. इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स, जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है और वो Old Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल करता है तो 3 लाख रुपये सालाना तक की आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. तीन लाख रुपये सालाना तक की आय पर इनका टैक्स माफ है. वहीं इसके बाद 3 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये सालाना तक की आय पर इन्हें 5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

इनका पांच लाख रुपये तक का टैक्स माफ

वहीं अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens) जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है वो अगर Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्होंने 5 लाख रुपये सालाना तक की आय पर टैक्स नहीं दाखिल करना होगा. हालांकि इन्हें 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं