Income Tax Update: इस दिन से ITR फाइलिंग होगी और भी आसान, Pre-filled फॉर्म से बस एक क्लिक में पूरा करें रिटर्न

Income tax filing new rules: CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले आसान इनकम टैक्स नियमों से बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम वाले सैलरी वाले व्यक्ति को पहले से भरे हुए रिटर्न के जरिए डेटा वेरिफाई करने और उसे सीधे जमा करने में मदद मिलेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 04:56 PM IST
Income Tax Update :  सैलरीड मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए CBDT ने राहत भरी खबर दी है. अब, केंद्र सरकार इनकम टैक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है. टैक्सपेयर्स को बड़े-बड़े फॉर्म्स और कठिन कैलकुलेशन से राहत मिलेगी. 

CBDT ने क्या कहा?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले आसान इनकम टैक्स नियमों से बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम वाले सैलरी वाले व्यक्ति को पहले से भरे हुए रिटर्न के जरिए डेटा वेरिफाई करने और उसे सीधे जमा करने में मदद मिलेगी.

कब लागू होगा इनकम-टैक्स एक्ट?

हाल ही में लागू हुए इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 का जिक्र करते हुए रवि अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए आसान भाषा में नियम और फॉर्म भी तैयार किए हैं. उन्होंने कहा कि नियमों को फाइनल करने से पहले लोगों से फीडबैक और कमेंट मांगे गए हैं. इन्हें मार्च के पहले हफ्ते तक नोटिफाई कर दिया जाएगा.

टैक्स बेस को बढ़ाने में मिलेगी मदद

नए आसान नियमों और फॉर्म के पीछे का आइडिया समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस बदलाव का मकसद ये है कि फालतू फॉर्म कैसे कम किए जाएं और असल में फोकस सही जानकारी इकट्ठा करने पर अधिक है. उन्होंने कहा कि इस काम से न सिर्फ इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा एनालाइज करने में मदद मिलेगी. बल्कि कम्प्लायंस में भी आसानी होगी. इससे टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी और आखिर में टैक्स बेस को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

एक्सपर्ट के मुताबिक, प्री-फिलिंग के पुराने वर्जन (जो 2019-20 के आसपास शुरू हुआ था) में टैक्सपेयर्स को अभी भी मुश्किल ITR फॉर्म भरने, मैनुअल एंट्री करने और कई सेक्शन को क्रॉस-वेरिफाई करने की जरूरत होती थी. 

फॉर्म का ड्राफ्ट तैयार 

रवि अग्रवाल ने कहा कि अगस्त में इनकम-टैक्स एक्ट 2025 को प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद CBDT ने बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरे के बाद उससे जुड़े इनकम टैक्स नियम और फॉर्म का ड्राफ्ट तैयार किया और अब उसने स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा है. इस नोटिफिकेशन को फाइनल करने से पहले इकट्ठा करके उस पर विचार किया जाएगा. ये नए नियम इनकम-टैक्स नियम 1962 की जगह लेंगे.

निर्मला सीतारमण ने भी दी थी जानकारी

1 फरवरी को संसद में 2026-27 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जुलाई 2024 में मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पूरे रिव्यू की घोषणा की थी. ये रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ और इनकम-टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा. उन्होंने कहा कि सरल इनकम टैक्स नियम और फॉर्मजल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे. ताकि टैक्सपेयर्स को इसकी जरूरतों से परिचित होने के लिए काफी समय मिल सके. फॉर्म को इस तरह से फिर से डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक बिना किसी मुश्किल के इसका पालन कर सकें.

 

