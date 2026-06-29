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LPG Rules: क्या 1 जुलाई से इंडेन, HP और भारत गैस के ग्राहकों को नहीं मिलेगा सिलेंडर; जानिए नियमों की पूरी सच्चाई

मार्च में सरकार ने घोषणा की थी कि जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है. वहां के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को तीन महीने के भीतर PNG कनेक्शन लेना होगा. अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:38 PM IST
LPG Rules: क्या 1 जुलाई से इंडेन, HP और भारत गैस के ग्राहकों को नहीं मिलेगा सिलेंडर; जानिए नियमों की पूरी सच्चाई
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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