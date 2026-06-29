/LPG Rules: क्या 1 जुलाई से इंडेन, HP और भारत गैस के ग्राहकों को नहीं मिलेगा सिलेंडर; जानिए नियमों की पूरी सच्चाई

LPG Rules Change From July 1 : 1 जुलाई से एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने की संभावना है. अगर ये नियम लागू होते हैं, तो देशभर के लाखों LPG उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.
खासकर उन ग्राहकों को राहत मिल सकती है जो लंबे समय से सिलेंडर बुकिंग अवधि कम होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कुछ ग्राहकों का LPG कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है.
पिछले महीने केंद्र सरकार ने LPG (Regulation of Supply and Distribution) अमेंडमेंट आर्डर को अनिवार्य बनाया था. इस नियम के अनुसार, जिन लोगों के पास पहले से PNG कनेक्शन उपलब्ध है. उनका इंडेन, एचपी गैस या भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन 30 दिनों के भीतर बंद किया जा सकता है. हालांकि, अगर कोई ग्राहक स्वयं अपनी इच्छा से LPG कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उसे एक कूपन दिया जाएगा. इस कूपन के जरिए भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वह दोबारा एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकेगा.
मार्च में सरकार ने घोषणा की थी कि जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है. वहां के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को तीन महीने के भीतर PNG कनेक्शन लेना होगा. अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है.
सरकार द्वारा मार्च में दी गई तीन महीने की समय सीमा जून के अंत में पूरी हो रही है. ऐसे में जिन क्षेत्रों में PNG सुविधा उपलब्ध है. वहां के उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द PNG कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है.
सरकार ने सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. सभी उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यदि कोई ग्राहक समय पर e-KYC नहीं कराता है, तो उसका कनेक्शन प्रभावित हो सकता है और उसे गैस सिलेंडर की बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही e-KYC पूरा कर लिया है. उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है.
वर्तमान में शहरों में एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग 25 दिन के अंतराल के बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के बाद ही की जा सकती है. बताया जा रहा है कि होर्मुज दोबारा खुलने के बाद 1 जुलाई से इस बुकिंग अवधि को कम किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
बता दें, केंद्र सरकार ने युद्ध की स्थिति के दौरान LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए बुकिंग अवधि बढ़ाने का फैसला किया था. अब हालात सामान्य होने पर इस अवधि में कमी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.