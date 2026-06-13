Only Country in World to Operate Electric Double-Stack Trains: ईरान जंग ने दुनिया के सामने एक बात फिर साबित कर दी है कि अगर तेल-गैस की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर बैठ सकती है. दुनिया इस संकट को समझ तो रही है लेकिन उसके पास इस समस्या का फिलहाल कोई मजबूत तोड़ नहीं है. हालांकि, भारत की स्थिति इस मामले में अलग है. वह इस संकट को काफी पहले ही भांप चुका था, इसलिए वह बेहद तेजी के साथ अपने समूचे सिस्टम को पेट्रोल-डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने में जुटा है.
भारत ने रेलवे के क्षेत्र में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है. हमारा देश दुनिया का पहला और इकलौता मुल्क बन गया है जो डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों को पूरी तरह बिजली से चला रहा है. मजे की बात ये है कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अभी तक ये कारनामा नहीं कर पाए हैं. वहां की डबल-स्टैक ट्रेनें अभी भी डीजल इंजन पर ही चल रही हैं. इसकी वजह ये है कि वे देश अभी तक अपनी रेलवे लाइनों के ऊपर गुजर रहे बिजली के तारों की ऊंचाई नहीं बढ़ा पाए हैं. लेकिन भारत ने इस समस्या का स्मार्ट समाधान निकाला.
भारत ने यह कारनामा कैसे किया, उससे पहले आपको बताते हैं कि डबल-स्टैक ट्रेनें क्या होती हैं? इस तरह की ट्रेन में कंटेनरों को दो लेयर में एक के ऊपर एक रखा जाता है. ऐसा करने से एक ही ट्रेन में दोगुना माल ढोया जा सकता है. यह तरीका सस्ता और ज्यादा क्षमता वाला है, जिससे कम समय में ज्यादा माल को दूसरी जगह पर डिलीवर किया जा सकता है. साथ ही इससे धनराशि की भी भारी बचत होती है. हालांकि, इसमें बिजली के तारों की कम ऊंचाई बड़ी चुनौती होती है. इसकी वजह ये है कि सामान्य रेलवे लाइनों पर पैसेंजर और मालवाहक, दोनों ट्रेनें चलती हैं. उन लाइनों के ऊपर गुजर रहे बिजली के तारों की ऊंचाई 5.5-6 मीटर ऊंची होती है. वहीं, एक ही ट्रेन में दोहरे कंटेनर रखे होने की वजह से डबल-स्टैक ट्रेन करीब 7.1 मीटर ऊंची हो जाती है. यही वह समस्या है, जिसका हल चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम आधुनिक देश अभी तक नहीं निकाल पाए हैं.
जहां पश्चिम देश अभी तक इस चुनौती से जूझते नजर आते हैं. वहीं मोदी सरकार इस समस्या का काफी पहले समाधान कर चुकी है. सरकार ने देश में दो फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं. इनमें एक का नाम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरे का नाम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है. ये रेलवे लाइन के दो खास कारिडोर हैं, जो विशेष रूप से मालवाहक ट्रेनों के लिए बनाए गए हैं.
US: Diesel
Canada: Diesel
Australia: Diesel
Major economies run double-stack freight trains, but they still rely on diesel because standard electric lines can't clear two-story trains.
But instead of settling, India custom-built a 7.5-meter high-rise grid. Today, India… pic.twitter.com/Gd2n9NOFLO
— Anoop Antony Joseph (@AnoopKaippalli) June 13, 2026
इन कॉरिडोर में रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की ऊंचाई 7.5 मीटर रखी गई है, जिसकी वजह से डबल-स्टैक ट्रेन वहां से आराम से गुजरती हैं. इन कॉरिडोरों में पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती. जिसकी वजह से उनके सामने तारों की ऊंचाई समस्या नहीं बनती. इसके साथ ही इन दोनों कॉरिडोर के बीच आने वाले पुलों, सुरंगों और सिग्नलिंग सिस्टमों को भी ऊंचा बनाया गया है. इस ट्रिक के जरिए भारत ने डबल-स्टैक ट्रेनों को बिना किसी दिक्कत के चलाने का रास्ता निकाल लिया है.
इस प्रकार की डबल-स्टैक ट्रेनें एक बार में ही 200-270 ट्रकों के बराबर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं. इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम, प्रदूषण की समस्या में भी गिरावट आ रही है. साथ ही पेट्रोल-डीजल और माल ढुलाई की लागत में भारी कमी हो रही है. मजे की बात ये है कि इन ट्रेनों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अपने तमाम नेटवर्क को सोलर और विंड एनर्जी से अपग्रेड कर रहा है. यानी कि खुद की बिजली बनाओ और मजे से ट्रेन चलाओ.
मजे की बात ये है कि यह शानदार उपलब्धि पाने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है. हालांकि, डबल-स्टैक ट्रेन सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी, लेकिन वह अपनी मालवाहक ट्रेनों को पूरी तरह डबल-स्टैक नहीं कर पाया. वहां की ज्यादातर ट्रेनें आज भी डीजल पर चलती हैं. चीन ने कुछ जगहों पर प्रयोग किए हैं, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक डबल-स्टैक केवल भारत में ही चल रहा है. भारत में रेलवे के ब्रॉड गेज सिस्टम और नई बनाई गई फ्रेट लाइनों ने यह संभव बना दिया है.