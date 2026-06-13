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US-चीन जो नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया, एक ट्रेन में ढो रहा 270 ट्रकों जितना माल; आखिर कैसे कर पा रहा ये बड़ा कमाल?

What are Double-Stack Trains: US-चीन आज तक जिस काम को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाए, उसे भारत ने कर दिखाया है. वह अब एक ट्रेन में 270 ट्रकों जितना माल ढो रहा है. इसके लिए वह डबल-स्टैक ट्रेनें चला रहा है. आखिर वह यह कमाल कैसे कर पा रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:21 PM IST
US-चीन जो नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया, एक ट्रेन में ढो रहा 270 ट्रकों जितना माल; आखिर कैसे कर पा रहा ये बड़ा कमाल?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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