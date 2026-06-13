भारत ने यह कारनामा कैसे किया, उससे पहले आपको बताते हैं कि डबल-स्टैक ट्रेनें क्या होती हैं? इस तरह की ट्रेन में कंटेनरों को दो लेयर में एक के ऊपर एक रखा जाता है. ऐसा करने से एक ही ट्रेन में दोगुना माल ढोया जा सकता है. यह तरीका सस्ता और ज्यादा क्षमता वाला है, जिससे कम समय में ज्यादा माल को दूसरी जगह पर डिलीवर किया जा सकता है. साथ ही इससे धनराशि की भी भारी बचत होती है. हालांकि, इसमें बिजली के तारों की कम ऊंचाई बड़ी चुनौती होती है. इसकी वजह ये है कि सामान्य रेलवे लाइनों पर पैसेंजर और मालवाहक, दोनों ट्रेनें चलती हैं. उन लाइनों के ऊपर गुजर रहे बिजली के तारों की ऊंचाई 5.5-6 मीटर ऊंची होती है. वहीं, एक ही ट्रेन में दोहरे कंटेनर रखे होने की वजह से डबल-स्टैक ट्रेन करीब 7.1 मीटर ऊंची हो जाती है. यही वह समस्या है, जिसका हल चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम आधुनिक देश अभी तक नहीं निकाल पाए हैं.