हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार...भारत में तेजी से बढ़ रही है अमीरों की संख्या, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

The Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025: देश में अमीरों की संख्या में जोरदार तेजी देखी जा रही है. भारत में लगभग हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार जुड़ रहा है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में ये जांनकारी सामने आयी है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, भारत में कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक रखने वाले परिवारों की संख्या 4.58 लाख से बढ़कर अब 8.71 लाख हो गई है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के धनी परिवारों कि संख्या 2021 से लगभग दोगुनी होकर 8,71,700 हो गई है.

1.78 लाख करोड़पति परिवारों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे

मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया इंडेक्स (MBHX) और लक्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के साथ जारी की गई इस रिपोर्ट में मुंबई को देश की 'करोड़पति राजधानी' बताया गया है. मुंबई में 1.42 लाख धनी परिवार हैं. तमिलनाडु में 72,600 करोड़पति परिवार रहते हैं. इसके बाद दिल्ली (68,200) और बेंगलुरु (31,600) का स्थान है. महाराष्ट्र 1.78 लाख करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है. यहां की GSDP में 55% की ग्रोथ हुई है.

करोड़पति परिवारों को क्या है पसंद?

सर्वे के नतीजे बताते हैं कि करोड़पति डिजिटल पेमेंट (UPI ऐप्स 35%), शेयर, रियल एस्टेट और सोने को अपने निवेश के टॉप ऑप्शन के रूप में पसंद करते हैं. रोलेक्स, तनिष्क, एमिरेट्स और HDFC बैंक सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रांड रहे हैं.

'समृद्धि तेजी से बढ़ रही है'

हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जूनैद ने बताया कि भारत में समृद्धि तेजी से बढ़ रही है. यहां की बढ़ती संख्या भारत के डेवलपमेंट की बड़ी कहानी कहती है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दस सालों में भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ सकती है.