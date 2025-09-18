हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार...भारत में तेजी से बढ़ रही है अमीरों की संख्या, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Advertisement
trendingNow12927373
Hindi Newsबिजनेस

हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार...भारत में तेजी से बढ़ रही है अमीरों की संख्या, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

देश में अमीरों की संख्या में जोरदार तेजी देखी जा रही है. भारत में लगभग हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार जुड़ रहा है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में ये जांनकारी सामने आयी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार...भारत में तेजी से बढ़ रही है अमीरों की संख्या, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

The Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025: देश में अमीरों की संख्या में जोरदार तेजी देखी जा रही है. भारत में लगभग हर 30 मिनट में एक करोड़पति परिवार जुड़ रहा है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में ये जांनकारी सामने आयी है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, भारत में कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक रखने वाले परिवारों की संख्या 4.58 लाख से बढ़कर अब 8.71 लाख हो गई है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के धनी परिवारों कि संख्या 2021 से लगभग दोगुनी होकर 8,71,700 हो गई है.

1.78 लाख करोड़पति परिवारों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे 

मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया इंडेक्स (MBHX) और लक्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के साथ जारी की गई इस रिपोर्ट में मुंबई को देश की 'करोड़पति राजधानी' बताया गया है. मुंबई में 1.42 लाख धनी परिवार हैं.  तमिलनाडु में 72,600 करोड़पति परिवार रहते हैं. इसके बाद दिल्ली (68,200) और बेंगलुरु (31,600) का स्थान है. महाराष्ट्र 1.78 लाख करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है. यहां की GSDP में 55% की ग्रोथ हुई है.

यह भी पढ़ें : बिक गई बैंक की 13.18 फीसदी हिस्सेदारी, SBI ने ₹8,889 करोड़ में जापानी बैंक से कर ली डील, शेयर टूटा

Add Zee News as a Preferred Source

 

करोड़पति परिवारों को क्या है पसंद? 

सर्वे के नतीजे बताते हैं कि करोड़पति डिजिटल पेमेंट (UPI ऐप्स 35%), शेयर, रियल एस्टेट और सोने को अपने निवेश के टॉप ऑप्शन के रूप में पसंद करते हैं. रोलेक्स, तनिष्क, एमिरेट्स और HDFC बैंक सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रांड रहे हैं. 

'समृद्धि तेजी से बढ़ रही है'

हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जूनैद ने बताया कि भारत में समृद्धि तेजी से बढ़ रही है. यहां की बढ़ती संख्या भारत के डेवलपमेंट की बड़ी कहानी कहती है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दस सालों में भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ सकती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Hurun India Wealth Report 2025

Trending news

डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
;