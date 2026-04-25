AI Hiring के मामले में भारत नंबर 1, दुनिया में सबसे तेज 59.5% ग्रोथ; LinkedIn रिपोर्ट में बड़ा दावा

AI Hiring Boom: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही AI एक्सपर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. LinkedIn की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI इंजीनियरिंग जॉब पोस्टिंग्स में साल-दर-साल 59.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये दुनिया के प्रमुख बाजारों में सबसे तेज ग्रोथ बताई जा रही है.

हैदराबाद में AI हायरिंग में 51 फीसदी की बढ़ोतरी

LinkedIn द्वारा जारी द AI लेबर मार्केट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, पहले जहां AI नौकरियों का केंद्र बेंगलुरु जैसे बड़े शहर थे. अब ये अवसर दूसरे शहरों तक भी फैल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद में AI हायरिंग में 51 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जबकि विजयवाड़ा में 45.5 फीसदी उछाल दर्ज किया गया है. इससे साफ है कि अब टियर-2 शहरों में भी AI सेक्टर में मौके बढ़ रहे हैं.

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AI का बढ़ता इस्तेमाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तेजी की बड़ी वजह अलग-अलग इंडस्ट्री में AI का बढ़ता इस्तेमाल है. बड़ी कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट में भारी निवेश कर रही हैं. इसलिए वे AI टैलेंट की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बनी हुई हैं. हालांकि, छोटे और मझोले कारोबार (SMBs) भी अब AI हायरिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये कंपनियां एक्सपेरिमेंटेशन और बड़े स्तर पर AI अपनाने के बीच पुल का काम कर रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में AI इंजीनियरिंग टैलेंट चार गुना बढ़ चुका है और 2025 तक ये वर्कफोर्स का 2 फीसदी हिस्सा बन गया है.

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LinkedIn इंडिया के हेड ऑफ इंजीनियरिंग मलई लक्ष्मणन ने कहा कि AI एजेंट्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसी स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इनका सीधा इस्तेमाल कंपनियों के कामकाज में हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर्स एक्सपेरिमेंटेशन से आगे बढ़कर AI को लागू करने की क्षमता रखते हैं. उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. सबसे तेजी से बढ़ती स्किल्स में AI एजेंट्स, AI प्रोडक्टिविटी टूल्स, Azure AI स्टूडियो, इंटेलीजेंट एजेंट्स और ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग शामिल हैं. वहीं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में AI प्रॉम्प्टिंग और एजेंट-बेस्ड सिस्टम्स की मांग बढ़ रही है.

बढ़ता जा रहा है मुकाबला

रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रोफेशनल्स AI सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं. उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और रियल-वर्ल्ड AI एप्लिकेशन पर ध्यान देना चाहिए. LinkedIn की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत का AI जॉब मार्केट अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है. अलग-अलग शहरों, इंडस्ट्री और कंपनियों में AI टैलेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. इससे मुकाबला भी बढ़ता जा रहा है.