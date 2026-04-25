Advertisement
trendingNow13192625
Hindi NewsबिजनेसAI Hiring के मामले में भारत नंबर 1, दुनिया में सबसे तेज 59.5% ग्रोथ; LinkedIn रिपोर्ट में बड़ा दावा

AI Hiring के मामले में भारत नंबर 1, दुनिया में सबसे तेज 59.5% ग्रोथ; LinkedIn रिपोर्ट में बड़ा दावा

LinkedIn की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI इंजीनियरिंग जॉब पोस्टिंग्स में साल-दर-साल 59.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये दुनिया के प्रमुख बाजारों में सबसे तेज ग्रोथ बताई जा रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

AI Hiring Boom:  भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही AI एक्सपर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. LinkedIn की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में AI इंजीनियरिंग जॉब पोस्टिंग्स में साल-दर-साल 59.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये दुनिया के प्रमुख बाजारों में सबसे तेज ग्रोथ बताई जा रही है.

हैदराबाद में AI हायरिंग में 51 फीसदी की बढ़ोतरी

LinkedIn द्वारा जारी द AI लेबर मार्केट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, पहले जहां AI नौकरियों का केंद्र बेंगलुरु जैसे बड़े शहर थे. अब ये अवसर दूसरे शहरों तक भी फैल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद में AI हायरिंग में 51 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जबकि विजयवाड़ा में 45.5 फीसदी उछाल दर्ज किया गया है. इससे साफ है कि अब टियर-2 शहरों में भी AI सेक्टर में मौके बढ़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

AI का बढ़ता इस्तेमाल 

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तेजी की बड़ी वजह अलग-अलग इंडस्ट्री में AI का बढ़ता इस्तेमाल है. बड़ी कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट में भारी निवेश कर रही हैं. इसलिए वे AI टैलेंट की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बनी हुई हैं. हालांकि, छोटे और मझोले कारोबार (SMBs) भी अब AI हायरिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये कंपनियां एक्सपेरिमेंटेशन और बड़े स्तर पर AI अपनाने के बीच पुल का काम कर रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में AI इंजीनियरिंग टैलेंट चार गुना बढ़ चुका है और 2025 तक ये वर्कफोर्स का 2 फीसदी हिस्सा बन गया है.

ये भी पढ़ें : देश में अमीरों की बाढ़! 5 साल में 63% बढ़ी अल्ट्रा रिच आबादी, छठे नंबर पर भारत

LinkedIn इंडिया के हेड ऑफ इंजीनियरिंग मलई लक्ष्मणन ने कहा कि AI एजेंट्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसी स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इनका सीधा इस्तेमाल कंपनियों के कामकाज में हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर्स एक्सपेरिमेंटेशन से आगे बढ़कर AI को लागू करने की क्षमता रखते हैं. उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. सबसे तेजी से बढ़ती स्किल्स में AI एजेंट्स, AI प्रोडक्टिविटी टूल्स, Azure AI स्टूडियो, इंटेलीजेंट एजेंट्स और ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग  शामिल हैं. वहीं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में AI प्रॉम्प्टिंग और एजेंट-बेस्ड सिस्टम्स की मांग बढ़ रही है.

बढ़ता जा रहा है मुकाबला 

रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रोफेशनल्स AI सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं. उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और रियल-वर्ल्ड AI एप्लिकेशन पर ध्यान देना चाहिए. LinkedIn की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत का AI जॉब मार्केट अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है. अलग-अलग शहरों, इंडस्ट्री और कंपनियों में AI टैलेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. इससे मुकाबला भी बढ़ता जा रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

LinkedIn Report

Trending news

श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
West Bengal Election 2026
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
Surat Crime
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
West Bengal elections 2026
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन