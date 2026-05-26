Quad Foreign Ministers Meeting: क्वाड में विदेश मंत्रियों की हुई अहम बैठक के दौान भारत और अमेरिका ने एक अहम एग्रीमेंट पर साइन किये हैं. इस डील के तहत दोनों देश रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करने पर काम करेंगे.
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Indo-US Critical Minerals Deal: बदलते ग्लोबल समीकरण के बीच भारत और अमेरिका ने डिफेंस, स्पेस और हाई-टेक इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स और रेय अर्थ एलिमेंट्स की सुरक्षित सप्लाई के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को क्वाड (Quad) में विदेश मंत्रियों की मीटिंग और द्विपक्षीय चर्चा के बीच इस अहम समझौते से जुड़ा ऐलान किया. ग्लोबल लेवल पर बढ़ता कॉम्पटीशन और जियो-पॉलिटिकल टेंशन के दौरान दोनों देशों के बीच हुई इस डील को बड़ा कदम माना जा रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि द्विपक्षीय हो, क्वाड के मंच से हो या एक जैसी विचारधारा वाले देशों के बड़े ग्रुप के साथ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को सिक्योर करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.
नए एग्रीमेंट का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है. दोनों देशों के बीच हुए इस एग्रीमेंट का दायरा महज कच्चे माल की खरीद तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें इन खनिजों के खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और इनसे जुड़े बड़े निवेशों को भी शामिल किया गया है. भारत और अमेरिका मिलकर इन खनिजों के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार करेंगे. इस नेटवर्क का इस्तेमाल किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान हो सकेगा. यह एग्रीमेंट दोनों देशों को इन अहम संसाधनों को मैनेज करने और इनके लिए जरूरी फंडिंग पर एक साथ मिलकर काम करने का मौका देगा.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस एग्रीमेंट की जमकर तारीफ की और इसे दोनों देशों के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दो ऐसी महाशक्तियां हैं, जिनका हित इस बात से जुड़ा है कि उनकी इनोवेटिव इकोनॉमी के लिए इन अहम खनिजों की लंबे समय तक सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहे. इस एग्रीमेंट से यह साफ हुआ कि दुनियाभर में मौजूद चुनौतियों और नए अवसरों के बीच वाशिंगटन और नई दिल्ली का एग्रीमेंट कितनी तेजी से मजबूत हो रही है.
दरअसल, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूदा समय में हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी टेक्निक जैसे सोलर पैनल और पवन चक्की, डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) केा तैयार करने में सबसे जरूरी पुर्जे और कच्चे माल हैं. मौजूदा समय में इन खनिजों की प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन के ग्लोबल लेवल पर चीन का एकतरफा दबदबा यानी एकाधिकार है. ग्लोबल लेवल पर लंबे समय से यह कोशिश की जा रही थी कि किसी एक देश पर निर्भरता कम करके इसकी सप्लाई चेन के ऑप्शन को बढ़ाया जाए. भारत और अमेरिका के बीच हुआ एग्रीमेंट इस दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है.
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