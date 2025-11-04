Advertisement
भारत और इजरायल के बीच टेक शेयरिंग पर MoU साइन, जान‍िए क‍िस सेक्‍टर को होगा फायदा?

India-Israel MoU: भारत और इजरायल ने मंगलचार को तेल अवीव में ड‍िफेंस कोऑपरेशन पर एमओयू साइन क‍िये. इस एमओयू के जर‍िये दोनों देशों के र‍िश्‍ते और गहरे होंगे. ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने अपने बयान में बताया क‍ि यह एग्रीमेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयर करने, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्‍शन को बढ़ावा देगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:45 PM IST
India Israel Relation: भारत और इजरायल ने रक्षा सहयोग पर संयुक्त वर्क‍िंग ग्रुप (JWG) की 17वीं मीट‍िंग में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्‍टर में सहयोग की संभावनाओं और ऑपरेशन कैपेब‍िल‍िटी को बढ़ाने पर चर्चा की. इस दौरान दोनों देशों ने तेल अवीव में ड‍िफेंस कोऑपरेशन पर एमओयू साइन क‍िये. इस एमओयू के जर‍िये दोनों देशों के र‍िश्‍ते और गहरे होंगे. ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि यह एग्रीमेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयर करने, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्‍शन को बढ़ावा देगा. 17वीं ज्‍वाइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) मीटिंग में इसे लेकर यह फैसला हुआ.

एक-दूसरे की ताकत से दोनों देशों को फायदा हुआ

मीटिंग की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायल ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल (रिजर्व) अमीर बराम ने की. दोनों पक्षों ने आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चर्चा की और इसके खात्‍मे को लेकर बातचीत की. बातचीत के दौरान दोनों देशों ने ड‍िफेंस को-ऑपरेशन की मौजूदा पहल की समीक्षा की. दोनों ने माना कि एक-दूसरे की ताकत से फायदा हुआ है. भारत- इजरायल ड‍िफेंस एग्रीमेंट लंबे समय से चली आ रही है. यह गहरे व‍िश्‍वास और ज्‍वाइंट सुरक्षा हितों पर टिकी है.

आतंकवाद को जड़ से खत्‍म करने पर हुई बात
दोनों पक्षों ने तकनीकी सेक्‍टर में भविष्य को लेकर आपसी सहयोग पर भी बात की. इसके अलावा ऑपरेशनल कैप‍िस‍िटी को मजबूत करने के तरीके ढूंढे. आतंकवाद को खतरा बताते दोनों की तरफ से इसे जड़ से खत्‍म करने के ल‍िए प्रत‍िबद्धता जताई गई. यह बातचीत इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की भारत यात्रा के साथ हुई. एमओयू में कई सेक्‍टर के ल‍िए आपसी सहयोग करने की बात हुई. इनमें ट्रेनिंग, ड‍िफेंस इंडस्‍ट्र‍ियल हेल्प शामिल हैं.

साइबर सिक्योरिटी पर भी होगी साझेदारी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी को लेकर बात हुई. इस एमओयू के साइन होने से दोनों देशों को फायदा म‍िलेगा. रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि यह एमओयू (MoU) एडवांस्ड टेक शेयरिंग को सक्षम बनाएगा. इसी बीच, इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की.

जयशंकर ने कहा क‍ि भारत और इजरायल की रणनीतिक साझेदारी है. कठिन समय में हम साथ खड़े रहे. हमारा रिश्ता व‍िश्‍वास और व‍िश्‍वसनीयता पर टिका है. दोनों देशों को ही आतंकवाद से खतरा है. सभी रूप में आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की ग्‍लोबल पॉल‍िसी जरूरी है. सार की तरफ से भी इस पर सहमति जताई गई. उन्होंने कहा क‍ि हम एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी सहयोग पर फोकस करेंगे. 

