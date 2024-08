चीन समर्थक मुइज्जू के मालदीव में भी चलेगा भारत का 'सिक्का', विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया यह अहम समझौता

UPI services in Maldives: तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि द्वीपीय में UPI सेवाएं शुरू करने के लिए दोनों देशों ने एक अहम समझौता किया है. इस समझौते के तहत भारत को मालदीव अपने देश में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति देगा. जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

राजनयिक विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह पहला मालदीव दौरा है. ऐसे में इस समझौते को दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने के मकसद से भी देखा जा रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का मालदीव के पर्यटन क्षेत्र पर ‘बहुत सकारात्मक’ प्रभाव पड़ेगा.

अब मालदीव में भी UPI

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव में डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. एनपीसीआई द्वारा विकसित यूपीआई मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकों के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है.

मालदीव में अपने समकक्ष मूसा जमीर के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में वित्तीय समावेशन नए स्तर पर पहुंच गया है.

I am pleased to witness with External Affairs Minister @DrSJaishankar the Exchange of the MoU between Ministry of Economic Development and Trade of Maldives and National Payments Corporation of India (NPCI). The MoU will amplify the international finance opportunities, attracting… pic.twitter.com/r7FFwYcZQD

— Moosa Zameer (@MoosaZameer) August 9, 2024