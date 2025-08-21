India-Russia Relation: भारत पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद अब भारत और रूस दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. भारत और रूस अपने एनुअल ट्रेड को अगले पांच साल में 50% बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं.
India-US Relation: अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किये जाने के बाद भारत एक्सपोर्ट के दूसरे मौके तलाश रहा है. भारत की कोशिश है कि अमेरिका को जितना निर्यात किया जाता था, अब उसे धीरे-धीरे दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जाए. आपको बता दें पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25-25 प्रतिशत करके दो बार में कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है. ट्रंप ने रूस से क्रूड ऑयल आयात करने पर नाराजगी जताई है. यूएस की तरफ से 25 प्रतिशत टैरिफ को लागू कर दिया गया है. बाकी के 25 प्रतिशत को आने वाली 27 अगस्त से लागू किया जाना है.
अगले पांच साल में 100 अरब डॉलर का ट्रेड करने का प्लान
इस बीच हाल ही में मॉस्को की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि रूस भारत को सस्ते क्रूड ऑयल की बिक्री जारी रखेगा. अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का कदम उठाए जाने के बाद भारत और रूस अपने एनुअल ट्रेड को अगले पांच साल में 50% बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देशों को व्यापारिक रुकावटें हटानी होंगी और नॉन-टैरिफ बैरियर को कम करना होगा. रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है.
27 अगस्त से बढ़कर 50% हो जाएगा टैरिफ!
जयशंकर ने मॉस्को में भारत-रूस ट्रेड प्लेटफॉर्म में कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता के समय में 'भरोसेमंद और स्थिर साझेदार' जरूरी है. अमेरिका की तरफ से भारत के रूस से तेल खरीदने की आलोचना की गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त को इसे बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है. इससे देश के 85 अरब डॉलर के एनुअल एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है. भारत ने इस टैरिफ को 'गलत' बताया गया है. यह भी कहा है कि वह सबसे सस्ते सोर्स से तेल खरीदने का हक रखता है.
जयशंकर की मॉस्को यात्रा तीन दिन की है, यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी से जुड़ी है. भारत और रूस, ब्रिक्स ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं. दोनों देश अमेरिका के टैरिफ खतरों का सामना कर रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पुतिन को 'दोस्त' कहा और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए. मोदी अगस्त के आखिर में सात साल बाद चीन जाएंगे.