India-Russia Summit: भारत से क्या-क्या खरीदता है रूस? कितने करोड़ का होता है व्यापार; इनसाइड स्टोरी

India-Russia Summit: रूस और भारत (India Russia Relations) के बीच लंबे समय से मजबूत रिश्ते रहे हैं. ये गहरे रिश्ते दोनों देशों के बीच व्यापार में भी दिखते हैं. अक्टूबर 2000 में भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी (राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान) पर साइन होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गर्माहट आई है. दोनों देशों के बीच लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है. राजनीति और सुरक्षा के अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार भी फला-फूला है. आइए जानते हैं कि भारत रूस को क्या-क्या बेचता है.
कुल कितना व्यापार?
FY25 के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $ 68.72 बिलियन (लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपये) था. इसमें से भारत का निर्यात $ 4.88 बिलियन (44,094 करोड़ रुपये) था, जबकि रूस से आयात $ 63.84 बिलियन (लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपये) था. भारत के बढ़ते आयात में रूसी तेल एक बड़ा कारण है.
भारत ने क्या बेचा?
FY25 में रूस को भारत का निर्यात US$ 4.88 बिलियन (44094 करोड़ रुपये) था. इस दौरान भारत ने रूस को 3,700 सामान भेजा है. FY25 के दौरान रूस को भारत के मुख्य निर्यात में इंजीनियरिंग सामान ($ 1.26 बिलियन), इलेक्ट्रॉनिक सामान ($ 862.48 मिलियन), दवाएं ($ 577.22 मिलियन), ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन ($545 मिलियन) और अन्य सामान ($248.40 मिलियन) शामिल थे.
भारत ने रूस से क्या खरीदा?
FY25 में रूस से भारत में आयात $ 63.84 बिलियन (लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपये) था. भारत ने रूस से 700 सामनें आयात कीं. FY25 के दौरान रूस से भारत में आयात होने वाले मुख्य सामान में पेट्रोलियम क्रूड ($ 56.8 बिलियन) था. इसके बाद उर्वरक उत्पाद (US$ 1.84 बिलियन), पशु और वनस्पति वसा और तेल ($ 2.39 बिलियन), मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर ($433.93 मिलियन) शामिल थे.
इसके अलावा, रूस ने रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए भारत में सैन्य हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट्स के संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता में कुल मिलाकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर खास तौर पर चर्चा हुई.