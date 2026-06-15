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₹17000 करोड़ का कारोबार...ग्रीन टेक्नोलॉजी बनेगी भारत-स्लोवाकिया संबंधों की नई पहचान; PM मोदी के दौरे से क्या-क्या मिला?

प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोपीय देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ऐसे में स्लोवाकिया दौरे को भारत की यूरोप नीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:15 PM IST
₹17000 करोड़ का कारोबार...ग्रीन टेक्नोलॉजी बनेगी भारत-स्लोवाकिया संबंधों की नई पहचान; PM मोदी के दौरे से क्या-क्या मिला?
Image Credit: X/social media/Reuterss

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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