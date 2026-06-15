/₹17000 करोड़ का कारोबार...ग्रीन टेक्नोलॉजी बनेगी भारत-स्लोवाकिया संबंधों की नई पहचान; PM मोदी के दौरे से क्या-क्या मिला?

स्लोवाकिया भारत के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रोसेस्ड रबर और भारी मशीनरी का अहम सप्लायर है. दोनों देशों के बीच व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 2025 में भारत-स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार करीब 17,000 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. भारत का स्लोवाकिया को निर्यात 2021 में 41.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 1.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. वहीं, इसी अवधि में स्लोवाकिया से भारत का आयात 16.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 28.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है.