/₹17000 करोड़ का कारोबार...ग्रीन टेक्नोलॉजी बनेगी भारत-स्लोवाकिया संबंधों की नई पहचान; PM मोदी के दौरे से क्या-क्या मिला?

India-Slovakia relations : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंच गए हैं. ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है.
स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. अपने दौरे के दौरान वह स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा हुई है.
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को 'नई दिशा और नई गति' देने पर केंद्रित विस्तृत चर्चा की. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी में हुई प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है. हालांकि, हमारी क्षमताएं अपार हैं और हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी हैं.
उन्होंने ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा, 'इन सभी क्षेत्रों में हमने अपने-अपने सामर्थ्य को मिलाकर दोनों देशों के लोगों के हित में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.'
प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी लीडर्स से भी मुलाकात की. इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऑटोमोबाइल निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. ये यात्रा भारत और स्लोवाकिया के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. दोनों देश तकनीक, उद्योग और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाश रहे हैं, इससे आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोपीय देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ऐसे में स्लोवाकिया दौरे को भारत की यूरोप नीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.
विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार में ग्रोथ दर्ज की गई है. वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 1 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर लगभग 1.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. ये तेजी 2025 में भी जारी रही और द्विपक्षीय व्यापार में करीब 28 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज करते हुए ये रिकॉर्ड 1.81 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.
स्लोवाकिया भारत के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रोसेस्ड रबर और भारी मशीनरी का अहम सप्लायर है. दोनों देशों के बीच व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 2025 में भारत-स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार करीब 17,000 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. भारत का स्लोवाकिया को निर्यात 2021 में 41.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 1.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. वहीं, इसी अवधि में स्लोवाकिया से भारत का आयात 16.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 28.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है.