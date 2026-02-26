Advertisement
Hindi Newsबिजनेसट्रंप टैरिफ पर झटके के बाद भारत के लिए राह हुई आसान? अचानक US के दो बड़े अधिकारियों से मिले पीयूष गोयल; ट्रेड डील पर क्या हुई बात?

ट्रंप टैरिफ पर झटके के बाद भारत के लिए राह हुई आसान? अचानक US के दो बड़े अधिकारियों से मिले पीयूष गोयल; ट्रेड डील पर क्या हुई बात?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होना बाकी है. इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने  अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियों गोर से मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:46 PM IST
पीयूष गोयल ने की अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात. फोटो- एक्स
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को और मजबूत करने की दिशा में कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं . इसी कड़ी में आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियों गोर से मुलाकात की. गुरुवार (26 फरवरी 2026) को हुई इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा सकारात्मक रही. 

दरअसल, इस मुलाकात और बैठक को पीयूष गोयल की ओर से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया. सोशल मीडिया पोस्ट में तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और भारतीय राजदूत सर्जियो गोर की मेजबानी की, व्यापार और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए उनके साथ बहुत ही सार्थक चर्चा हुई. 

क्यों अहम मानी जा रही ये मुलाकात?

पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियों की ये बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया गया था. इसके बाद ट्रंप की ओर से वैश्विक टैरिफ 15 प्रतिशत किए जाने के बाद हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. 

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता 

गौरतलब है कि अमेरिकी टैरिफ पर पिछले एक साल से मचे घमासान और व्यापारिक परिस्थियों में उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देश एक अंतरिम ट्रेड डील को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं. माना जा रहा है कि इसका मु्ख्य उद्देश्य व्यापारों और निवेशकों के लिए एक स्थिरता प्रदान करना है. वर्तमान समय में भारत और अमेरिका दोनों देशों की टीमें व्यापार समझौते के लीगल ड्राफ्ट की समीक्षा कर रही हैं. 

ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका 

ट्रंप के टैरिफ टेंशन के कारण भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनती और बिगड़ती रही है. पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का फैसला किया, इसके बाद रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया. इससे भारत पर लगने वाला टैरिफ 50 फीसदी पहुंच गया. 

इस साल फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच बात बनी और ट्रंप ने डील पर सहमति व्यक्त करते हुए टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क भी जारी हो चुका है और इसको अंतिम रूप देना बाकी है. 

