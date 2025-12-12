India’s retail inflation : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

India’s retail inflation : भारत में रिटेल महंगाई नवंबर में सालाना आधार पर बढ़कर 0.71% हो गई है. जबकि अक्टूबर में ये रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% पर थी. कई महीनों की गिरावट के बाद खाने-पीने के सामानों की कीमतें बढ़ीं, जबकि हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट में कटौती का असर भी बना रहा. ये लगातार 10वां महीना है. जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है.

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में खाने-पीने की चीजों में महंगाई दर 3.91 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर में यह 5.02 प्रतिशत थी.

किस वजह से बढ़ी महंगाई?

NSO के मुताबिक, नवंबर 2025 के दौरान हेडलाइन, फूड की महंगाई में इजाफा मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, मीट और मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से हुई है. नवंबर महीने में फ्यूल और लाइट की महंगाई दर 2.32 परसेंट थी, जबकि अक्टूबर 2025 में ये 1.98 परसेंट थी.

RBI के टारगेट से नीचे रही महंगाई

ये लगातार दसवां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के टारगेट से नीचे रही है. सेंट्रल बैंक अब चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 2.0 प्रतिशत लगा रहा है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) नवंबर में साल-दर-साल 3.91% कम हुई है. ये अक्टूबर में 5.02% की गिरावट से कम है. जबकि खाने-पीने की चीजों की महंगाई महीने-दर-महीने 111 बेसिस पॉइंट्स बढ़ी है. इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने कहा था कि सेंट्रल बैंक को अब उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई औसतन 2.0% रहेगी. ये उसके पहले के 2.6% के अनुमान से काफी कम है और एक महीने पहले रॉयटर्स के पोल के 2.2% के अनुमान से भी कम है.

सेंट्रल बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान लगातार अपनी महंगाई के अनुमान को कम किया है, जबकि MPC की लगातार बैठकों में अपने ग्रोथ के अनुमानों को बढ़ाया है. FY26 के लिए महंगाई का आउटलुक, जिसका अनुमान फरवरी में पहली बार 4.2% लगाया गया था, अक्टूबर में घटाकर 2.6% कर दिया गया था.