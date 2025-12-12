Advertisement
trendingNow13038624
Hindi NewsबिजनेसIndia’s retail inflation : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

India’s retail inflation : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में खाने-पीने की चीजों में महंगाई दर 3.91 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर में यह 5.02 प्रतिशत थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India’s retail inflation : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

India’s retail inflation : भारत में रिटेल महंगाई नवंबर में सालाना आधार पर बढ़कर 0.71% हो गई है. जबकि अक्टूबर में ये रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% पर थी. कई महीनों की गिरावट के बाद खाने-पीने के सामानों की कीमतें बढ़ीं, जबकि हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट में कटौती का असर भी बना रहा. ये लगातार 10वां महीना है. जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है.

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में खाने-पीने की चीजों में महंगाई दर 3.91 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर में यह 5.02 प्रतिशत थी.

किस वजह से बढ़ी महंगाई?

Add Zee News as a Preferred Source

NSO के मुताबिक, नवंबर 2025 के दौरान हेडलाइन, फूड की महंगाई में इजाफा मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, मीट और मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से हुई है. नवंबर महीने में फ्यूल और लाइट की महंगाई दर 2.32 परसेंट थी, जबकि अक्टूबर 2025 में ये 1.98 परसेंट थी.

यह भी पढ़ें : 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, मिडिल क्लास पर मंडराया खतरा?

RBI के टारगेट से नीचे रही महंगाई 

ये लगातार दसवां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के टारगेट से नीचे रही है. सेंट्रल बैंक अब चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 2.0 प्रतिशत लगा रहा है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) नवंबर में साल-दर-साल 3.91% कम हुई है. ये अक्टूबर में 5.02% की गिरावट से कम है. जबकि खाने-पीने की चीजों की महंगाई महीने-दर-महीने 111 बेसिस पॉइंट्स बढ़ी है. इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने कहा था कि सेंट्रल बैंक को अब उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई औसतन 2.0% रहेगी. ये उसके पहले के 2.6% के अनुमान से काफी कम है और एक महीने पहले रॉयटर्स के पोल के 2.2% के अनुमान से भी कम है.

सेंट्रल बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान लगातार अपनी महंगाई के अनुमान को कम किया है, जबकि MPC की लगातार बैठकों में अपने ग्रोथ के अनुमानों को बढ़ाया है. FY26 के लिए महंगाई का आउटलुक, जिसका अनुमान फरवरी में पहली बार 4.2% लगाया गया था, अक्टूबर में घटाकर 2.6% कर दिया गया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India’s Retail Inflation

Trending news

'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका