Advertisement
trendingNow12948885
Hindi Newsबिजनेस

टैरिफ के दर्द को कम करेगा ये डील, ईयू के साथ 3 महीने में हो सकता है समझौता, आसियान-भारत FTA से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ की दश झेल रहे भारत ने इसके रास्ते खोजने शुर कर दिया है. अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत के निर्यात पर बढ़ने वाले दवाब को कम करने के लिए भारत अलग-अलग देशों से फ्री ट्रेड डील कर रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 05, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैरिफ के दर्द को कम करेगा ये डील, ईयू के साथ 3 महीने में हो सकता है समझौता, आसियान-भारत FTA से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

India Free Trade Deal: अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ की दश झेल रहे भारत ने इसके रास्ते खोजने शुर कर दिया है. अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत के निर्यात पर बढ़ने वाले दवाब को कम करने के लिए भारत अलग-अलग देशों से फ्री ट्रेड डील कर रहा है. जल्द ही भारत और ईयूके बीच फ्री ट्रेड की अंतिम रूप दे दिया जाएगा.  भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले तीन महीनों के भीतर इस समझौते को फाइनल कर लिया जाएगा.  

फ्री ट्रेड डील के खुलेंगे विकास के रास्ते

आसियान-भारत एफटीए से दोनों क्षेत्रों के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे और इससे निवेश के साथ आर्थिक कॉरपोरेशन में भी इजाफा होगा.केएसआई स्ट्रैटजिक इंस्टीट्यूट फॉर एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष टैन माइकल योह ने कहा मौजूदा समय में आसियान और भारत के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर रिव्यू प्रोसेस जारी है और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक, जब 26-28 अक्टूबर को आसियान-भारत समिट होगा, यह पूरा हो जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा इससे दोनों क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा. भारत की वेल्थ नॉलेज और सॉफ्टवेयर क्षमता का लाभ आसियान देश उठा सकते हैं. आसियान, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, का फायदा भारत उठा सकता है. भारत की आर्थिक विकास दर की सराहना करते हुए कहा कि देश विकास की एक यूनिक कहानी है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ. हालांकि, विकास की गति पहले जैसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार की ओर से जीडीपी वृद्धि दर के लिए निर्धारित किया गया 8 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.  

टैरिफ पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ काफी चुनौतीपूर्ण है. आसियान देशों पर अलग-अलग टैरिफ लगाए गए हैं. हमें यूएस से अलग अन्य बाजार पर फोकस करना चाहिए, जिससे नए अवसर पैदा हों. इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) अगले तीन महीनों में ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कृषि, स्थिरता और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है. यह दिखाता है कि अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत सरकार तेजी से नए बाजार पर फोकस कर रही है. आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Trade

Trending news

पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
;