42 दिनों में बेच डाले 52.4 लाख वाहन, ऑटो सेक्टर ने रचा नया इतिहास, फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:29 PM IST
Festive Season Auto Sales :  साल 2025 के त्योहारों के सीजन (22 सितंबर से 2 नवंबर) में ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है. ऑटो डीलर्स के संघ फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के मुताबिक, इस दौरान कुल रिटेल बिक्री साल-दर-साल 21% बढ़कर लगभग 52.4 लाख यूनिट तक पहुंच गई हैं.

पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 23% की बढ़ोतरी

FADA के अध्यक्ष C S विग्नेश्वर ने बताया कि GST 2.0 सुधारों और ग्रामीण और शहरी बाजारों में बढ़ती खरीद क्षमता ने बिक्री को मजबूती दी. पैसेंजर वाहनों की बिक्री 6.21 लाख यूनिट से बढ़कर 7.66 लाख यूनिट तक पहुंची.

टू-व्हीलर की बिक्री भी बढ़ी

टू-व्हीलर की बिक्री भी 3.33 लाख से बढ़कर 4.05 लाख यूनिट तक पहुंची, यानी 22% की गरोइथ हुई हैं. डीलरों ने इसे हाल के वर्षों का सबसे मजबूत त्योहार बताया. इसके अलावा, तीन-पहिया वाहनों की बिक्री 9% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 15% बढ़ी है.  अक्टूबर के महीने की बिक्री भी उत्साहजनक रही, जिसमें कुल रिटेल बिक्री 41% बढ़कर 40.2 लाख यूनिट तक पहुंच गई. पैसेंजर वाहनों की बिक्री 11% और टू-व्हीलर की बिक्री 52% बढ़ी है.

क्यों बिक्री में हुई बढ़ोतरी?

FADA के अध्यक्ष C S विग्नेश्वर ने कहा कि सितंबर के पहले तीन हफ्तों में थोड़ी धीमी रफ्तार के बाद ऑटो उद्योग ने तेजी से उछाल देखा है. ये तेजी त्योहारों की खरीदारी और GST के कारण कीमतों में रैशनलाइजेशन (price rationalisation) के प्रभाव की वजह से हुई.

उन्होंने कहा कि अगली तिमाही के लिए सेक्टर आशावादी बना हुआ है. इसमें शादी के सीजन की डिमांड, फसल के बाद कैश फ्लो, डिलीवरी का असर और नए मॉडल लॉन्च में रुचि शामिल हैं. हालांकि, त्योहारों के रिकॉर्ड स्तर के बाद बिक्री में स्वाभाविक थोड़ी गिरावट भी आ सकती है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

