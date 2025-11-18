Advertisement
SIAM Data: ऑटो सेक्टर ने दिखाया दम, पैसेंजर वाहनों की बंपर बिक्री, इस राज्य में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

 देश में कुल 10.39 लाख पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई है. जबकि कुल 55.62 लाख टू-व्हीलर बिके हैं. आइये जानते हैं किस सेगमेंट में कितने व्हीकल बिके. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:17 PM IST
SIAM Data: भारत के ऑटोमोबाइल बाजार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में मजबूत प्रदर्शन किया है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, कुल 10.39 लाख पैसेंजर व्हीकल देश में बिके हैं. देश में कुल 10.39 लाख पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई है. जबकि कुल 55.62 लाख टू-व्हीलर बिके हैं. आइये जानते हैं किस सेगमेंट में कितने व्हीकल बिके. 

पैसेंजर व्हीकल बिक्री

देश में कुल 10.39 लाख पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई
वेस्टर्न जोन में 3.44 लाख यूनिट के साथ सबसे अधिक बिक्री दर्ज की
महाराष्ट्र टॉप पर रहा, 1.32 लाख यूनिट बेचे गए
इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल ने बनाई जगह

टू-व्हीलर बिक्री

देश में कुल 55.62 लाख टू-व्हीलर बिके
वेस्टर्न जोन ने यहां भी बढ़त बनाए रखी और 19.33 लाख यूनिट की बिक्री की
उत्तर प्रदेश टू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे आगे रहा, यहां 6.93 लाख यूनिट बेचे गए
इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान का स्थान रहा

थ्री-व्हीलर बिक्री

इस सेगमेंट में कुल 2.29 लाख थ्री-व्हीलर की बिक्री हुई
दक्षिण जोन ने 0.77 लाख यूनिट के साथ लीड किया है 
उत्तर प्रदेश ने 0.28 लाख यूनिट की बिक्री के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है
इसके बाद तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जगह मिली है 

कमर्शियल व्हीकल बिक्री

देश में कुल 2.40 लाख कमर्शियल व्हीकल बिके
वेस्टर्न जोन ने 0.92 लाख यूनिट के साथ सर्वाधिक बिक्री दर्ज की
महाराष्ट्र ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पर रहते हुए 0.37 लाख यूनिट की बिक्री की
इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर रहा

त्योहारी मांग और GST दरों में बदलाव का असर

SIAM ने कहा कि अक्टूबर में कंपनियों से डीलरों तक पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की रिकॉर्ड डिस्पैचिंग देखने को मिली. इसकी वजह मजबूत त्योहारी मांग और GST दरों में बदलाव के कारण हुई कीमतों में कटौती को माना जा रहा है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे बाजार में खरीदारों का रुझान काफी बढ़ा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India's Automotive Market

