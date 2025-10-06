Advertisement
trendingNow12949511
Hindi Newsबिजनेस

इस दीवाली एविएशन सेक्टर की चांदी, एक साथ देश को मिलेंगे दो नए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खुलते ही बन जाएगा रिकॉर्ड

देश को दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाले हैं. ये दोनों एयरपोर्ट अक्टूबर महीने में ओपन हो जाएंगे.  नवी मुंबई एयरपोर्ट और नोएडा का जेवर एयरपोर्ट दोनों पूरी तरह से तैयार है. भारत के एविएशन सेक्टर के लिए अक्टूबर 2025 काफी अहम होने वाला है.

|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस दीवाली एविएशन सेक्टर की चांदी, एक साथ देश को मिलेंगे दो नए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खुलते ही बन जाएगा रिकॉर्ड

Airport in India: देश को दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाले हैं. ये दोनों एयरपोर्ट अक्टूबर महीने में ओपन हो जाएंगे.  नवी मुंबई एयरपोर्ट और नोएडा का जेवर एयरपोर्ट दोनों पूरी तरह से तैयार है. भारत के एविएशन सेक्टर के लिए अक्टूबर 2025 काफी अहम होने वाला है. इस महीने के दौरान देश के दो सबसे बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई को नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहे हैं. 

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से खुलेगा 

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) का उद्घाटन 8 अक्टूबर को हो सकता है.वहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एआईए) का उद्घाटन दीपावली के बाद 30 अक्टूबर को होने की उम्मीद है. 
इन दो एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली में मौजूदा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों के भीड़ को कम करने और हवाई यातायात को और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और पेरिस जैसे चुनिंदा शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.जहां एक शहर के यात्रियों की सेवा के लिए एक से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं. एनएमआईए और एनआईए की शुरुआत भारत के एविएशन सेक्टर में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. तेजी से बढ़ते हवाई यातायात के बावजूद देश के ज्यादातर बड़े शहर केवल एक एयरपोर्ट पर निर्भर हैं. यात्रियों के लिए नए एयरपोर्ट का मतलब केवल दिल्ली और मुंबई से यात्रा नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में अधिक यात्रा विकल्प और सुगम कनेक्टिविटी है 

इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा जैसी एयरलाइनों के लिए, आगामी एयरपोर्ट बड़े पैमाने पर क्षमता विस्तार और नए मार्ग के अवसर प्रदान करेंगे.उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नए एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-एमएमआर को ग्लोबल एविएशन सेंटर में बदल देंगे, जिससे भारतीय एयरलाइनों को मध्य पूर्व और यूरोप की एयरलाइनों के साथ अधिक मजबूती से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी. मुंबई और गोवा के मौजूदा एयरपोर्ट्स लगभग पूरी क्षमता से संचालित हो रहे हैं, वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में तीन टर्मिनल और चार रनवे के साथ अभी भी विकास की गुंजाइश है. नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के भारत के सबसे बड़े एविएशन सेंटर के रूप में उभरने में तेजी आ सकती है. आईएएनएस

 

TAGS

Airport

Trending news

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
;