सैलानियों पर दिखा कड़वाहट का असर, बांग्लादेश से आने वाले टूरिस्ट में आई गिरावट, कितने प्रतिशत भारतीय गए विदेश?

Tourist: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है. जिसका असर दोनों देशों में सफर करने वाले लोगों पर भी पड़ा है. 2025 में बांग्लादेश से भारत 4.7 लाख टूरिस्ट आए जो पिछले साल के हिसाब से 73 प्रतिशत कम है. 12.8 लाख की यह गिरावट साल के दौरान कुल विदेशी टूरिस्ट के आने में आई 9.3 लाख की गिरावट से ज्यादा थी. इसके अलावा 2025 में विदेश से आने वाले सैलानियों में 9 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. यह संख्या 90.2 लाख रह गई है.

नॉन-टूरिज्म के मकसद से आते हैं लोग

इस गिरावट की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों में ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन-टूरिज्म के मकसद से आते हैं और और टूरिस्ट स्पॉट पर लाइन नहीं लगाते हैं. दूसरी ओर 2025 में विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 6.6% बढ़कर रिकॉर्ड 3.3 करोड़ हो गई, हालांकि सऊदी अरब और US जाने वालों में कमी आई. पिछले साल कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या भी लगभग 16% घटकर 8 लाख रह गई. एक ट्रैवल एजेंट ने कहा कि इंडिया नॉन-पीक सीजन में ठीक-ठाक डोमेस्टिक एयरफेयर के बावजूद स्टार होटल रेट के मामले में खुद से ज्यादा महंगा है.

विदेश घूमने जा रहे हैं भारतीय

ऐसे में इंडियन मिडिल क्लास को अब UAE, CIS देशों, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसी जगहों पर जाना गोवा या केरल जैसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पर जाने से सस्ता लगता है. फॉरेन टूरिस्ट को हमारे मुकाबले सस्ता ऑप्शन मिल जाता है, कई रेगुलर इंडियन ट्रैवलर कहते हैं कि उन्हें इन जगहों पर Rs 5,000-8,000 में “अच्छे” होटल रूम मिल जाते हैं, जबकि इंडिया में यह लो सीजन में कम से कम दोगुना होता है और पीक हॉलिडे टाइम में कई गुना बढ़ सकता है. एक अन्य होटल मालिक ने कहा कि इंडिया में बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है और डोमेस्टिक ट्रैवल मजबूत बना हुआ है. लग्जरी स्टे की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है.