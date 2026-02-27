Advertisement
trendingNow13124143
Hindi Newsबिजनेससैलानियों पर दिखा कड़वाहट का असर, बांग्लादेश से आने वाले टूरिस्ट में आई गिरावट, कितने प्रतिशत भारतीय गए विदेश?

सैलानियों पर दिखा कड़वाहट का असर, बांग्लादेश से आने वाले टूरिस्ट में आई गिरावट, कितने प्रतिशत भारतीय गए विदेश?

India Bangladesh Tension: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट का असर सैलानियों पर भी देखने तो मिल रहा है. 2025 में बांग्लादेश से भारत 4.7 लाख टूरिस्ट आए जो पिछले साल के हिसाब से 73 प्रतिशत कम है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 27, 2026, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सैलानियों पर दिखा कड़वाहट का असर, बांग्लादेश से आने वाले टूरिस्ट में आई गिरावट, कितने प्रतिशत भारतीय गए विदेश?

Tourist: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है. जिसका असर दोनों देशों में सफर करने वाले लोगों पर भी पड़ा है. 2025 में बांग्लादेश से भारत 4.7 लाख टूरिस्ट आए जो पिछले साल के हिसाब से 73 प्रतिशत कम है. 12.8 लाख की यह गिरावट साल के दौरान कुल विदेशी टूरिस्ट के आने में आई 9.3 लाख की गिरावट से ज्यादा थी. इसके अलावा 2025 में विदेश से आने वाले सैलानियों में 9 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. यह संख्या 90.2 लाख रह गई है. 

नॉन-टूरिज्म के मकसद से आते हैं लोग

इस गिरावट की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों में ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन-टूरिज्म के मकसद से आते हैं और और टूरिस्ट स्पॉट पर लाइन नहीं लगाते हैं.  दूसरी ओर 2025 में विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 6.6% बढ़कर रिकॉर्ड 3.3 करोड़ हो गई, हालांकि सऊदी अरब और US जाने वालों में कमी आई. पिछले साल कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या भी लगभग 16% घटकर 8 लाख रह गई. एक ट्रैवल एजेंट ने कहा कि इंडिया नॉन-पीक सीजन में ठीक-ठाक डोमेस्टिक एयरफेयर के बावजूद स्टार होटल रेट के मामले में खुद से ज्यादा महंगा है. 

विदेश घूमने जा रहे हैं भारतीय

ऐसे में इंडियन मिडिल क्लास को अब UAE, CIS देशों, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसी जगहों पर जाना गोवा या केरल जैसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पर जाने से सस्ता लगता है. फॉरेन टूरिस्ट को हमारे मुकाबले सस्ता ऑप्शन मिल जाता है, कई रेगुलर इंडियन ट्रैवलर कहते हैं कि उन्हें इन जगहों पर Rs 5,000-8,000 में “अच्छे” होटल रूम मिल जाते हैं, जबकि इंडिया में यह लो सीजन में कम से कम दोगुना होता है और पीक हॉलिडे टाइम में कई गुना बढ़ सकता है. एक अन्य होटल मालिक ने कहा कि इंडिया में बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है और डोमेस्टिक ट्रैवल मजबूत बना हुआ है.  लग्जरी स्टे की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

India Bangladesh tension

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल!
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल!
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर