अमेरिका, चीन सबको पछाड़ इस मामले में नंबर 1 बना भारत, पीने में सबसे आगे हुए हिन्दुस्तानी, आंकड़ों में देखिए कैसे 20 देशों को पीछे छोड़ा

India  Liquor Sale:    भारत में शराब की खपत तेजी से बढ़ी है. पहले छह महीनों में शराब की कुल मात्रा 7 फीसदी बढ़कर 440 मिलियन 9 लीटर केस तक पहुंच गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है. बता दें कि शराब के एक केस में 12 बोतलें आती हैं, हर बोतल 750ML की होती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 07, 2025, 08:27 AM IST
India Whiskey Sales: भारत ने नंबर 1 का खिताब हासिल किया है. अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी...सब पीछे छूट गए हैं. भारतीयों के सामने कोई टिक नहीं पाया. भारत में पहले छह महीनों में कुल शराब की खपत में 20 बड़े देशों के बीच हमारी सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है.जी हां पीने के मामले में भारतीयों ने रिकॉर्ड बना दिया है. तीसरी बार है जब जनवरी से जून तक भारत नंबर एक पर है. ग्लोबल रिसर्च कंपनी IWSR यानी International Wine and Spirits Record की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में व्हिस्की खपत तेजी से बढ़ी है. 

क्या कहती है रिपोर्ट  

IWSR  की ओर से टाइम्स ऑफ इंडिया की दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शराब की खपत तेजी से बढ़ी है. पहले छह महीनों में शराब की कुल मात्रा 7 फीसदी बढ़कर 440 मिलियन 9 लीटर केस तक पहुंच गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है. बता दें कि शराब के एक केस में 12 बोतलें आती हैं, हर बोतल 750ML की होती है.
 
 शराब पीने के मामने में दुनिया में नंबर 1

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लगातार तीसरी छमाही में दुनिया के 20 बड़े देशों के मुकाबले सबसे अधिक तेजी हासिल की है. भारत की टोटल बेवरेजेस अल्कोहल (TBA) की खपत में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई बै. छमाही आंकड़ों को देखें तो जनवरी-जून 2025 के दौरान भारत का टोटल बेवरेजेस अल्कोहल साल-दर-साल 7 फीसदी बढ़ा और 440 मिलियन 9-लीटर केस को पार कर गया.  बता दें कि IWSR का स्टैंडर्ड मेजर, एक 9-लीटर केस, 12 स्टैंडर्ड 750 मिलीलीटर बोतलों के बराबर होता है.  

 व्हिस्की की डिमांड हाई  

स्पिरिट्स कैटेगरी में इंडियन व्हिस्की सबसे पहले नंबर पर बनी हुई है. इसके सेल में सबसे ज्यादा 7 फीसदी का ग्रोथ हासिल किया गया है. जबकि वोडका ने 10 फीसदी , रम 2 फीसदी, जिन और जेनेवर 3 फीसदी बढ़ी है. क्वालिटी में बेहतर, इकोनॉमी में सुधार, बढते ग्राहकों के दम पर भारत का स्पिरिट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. जिस तरह से भारत का स्पिरिट मार्केट बढ़रहा है, जल्द ही यह वॉल्यूम के हिसाब से ग्लोबल लेवल पर 5वां सबसे बड़ा अल्कोहल मार्केट बन जाएगा.  

भारत के मुकाबले अमेरिकी में व्हिस्की में गिरावट 

जहां भारत में व्हिस्की की डिमांड बढ़ी है, वहीं अमेरिका में इसके ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है. आईडब्ल्यूएसआर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी व्हिस्की में 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. IWSR की एशिया-पैसिफिक हेड सारा कैंपबेल की माने तो भारत ग्लोबल स्पिरिट का फोकस बन रहा है. क्वालिटी सुधर, बढ़ते ग्राहक, इकॉनॉमिकल सपोर्ट की बदौलत भारत की ये इंडस्ट्री और डिमांड दोनों तेजी से बढ़ रही है. कैंपबेल की माने तो भारत शराब इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल हॉटस्पॉट है. जहां हर तरह के अल्कोहल की डिमांड बढ़ी है. प्रीमियम बनने का ट्रेंड मजबूत हुआ है. साउथ के राज्यों में ब्रैंडी के फ्लेवर्ड ऑप्शन बढ़े है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

