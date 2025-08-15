लाल किले से PM मोदी की हुंकार, अब कलयुग में होगा एक और 'समुद्र मंथन', टूटेगा चीन का तिलिस्म, ट्रंप के टैरिफ वाली दादागिरी का होगा खात्मा
लाल किले से PM मोदी की हुंकार, अब कलयुग में होगा एक और 'समुद्र मंथन', टूटेगा चीन का तिलिस्म, ट्रंप के टैरिफ वाली दादागिरी का होगा खात्मा

PM Modi on Crude Oil:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर समुद्र मंथन करने की बात कही.  नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का ऐलान किया गया. ये मिशन एक ऐसा मंथन होगा, जिससे भारत में ऊर्जा और खनिज के भंडार मिलेंगे. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 15, 2025, 05:14 PM IST
PM Modi on Samudra Manthan: सतयुग में एक समुद्र मंथन हुआ था. देवाताओं और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था. इस मंथन से  14 तरह के रत्न और अमृत निकले थे. अब कलयुग में भी समुद्र मंथन की शुरुआत होने वाली है. भारत इस समुद्रन मंथन से खजाना निकालने वाला है. वो खजाना, जो देश को तरक्की के रास्ते पर आत्मनिर्भर बना देगा. तेल, सोना, रेअर अर्थ, गैस जैसे खनिजों से देश संपन्न हो जाएगा.  

भारत करेगा रहा समुद्र मंथन 

15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर समुद्र मंथन करने की बात कही.  नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का ऐलान किया गया. ये मिशन एक ऐसा मंथन होगा, जिससे भारत में ऊर्जा और खनिज के भंडार मिलेंगे. भारत के समुद्री तेल और गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा मिलेगा. तेल के लिए विदेशों से आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी.  समुद्र का मंथन कर तेल और गैस निकाले की कोशिश हो रही है. पढ़ें- भारत के हाथ लगा सुपर जैकपॉट, मिला 7 मिलियन टन का वो खजाना जो तोड़ेगा चीन का तिलिस्म, खत्म होगी ड्रैगन की दादागिरी

 

क्या है भारत का  डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन

भारत तेल और गैस के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इस मिशन के जरिए महासागरों की गहराई में स्थित तेल और गैस के भंडार की खोज की जा रही है.  रेअर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को तलाशा जा रहा है. महत्वपूर्ण खनिजों में  भारत को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.  राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन की शुरुआत की जा रही है.  भारत ने 1200 से अधिक स्थानों पर खोज करना शुरू कर दिया है.  

भारत के लिए तेल का भंडार 

हाल ही में OPEC इंटरनेशनल सेमिनार में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि भारत कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज के बहुत करीब पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि ओएएलपी के राउंड 10 के तहत भारत ने करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर ऑयल फील्ड की जो खोज शुरू की है और अब वो उसके बेहद करीब पहुंच गए हैं.  बता दें कि भारत तेल का बड़ा आयातक देश है.  दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो तेल खरीदता है.  वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 242.4 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जिसकी लागत 161 बिलियन डॉलर थी.   

 रेअर अर्थ की तलाश भी तेज  

रेअर अर्थ की खोज की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारत को दुर्लभ धातु का विशाल भंडार मिला है.   एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 7.23 मिलियन टन का  रेय़र अर्थ एलीमेंट्स ऑक्साइड (REO) मिला है. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र में  रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार मिल रहे हैं.  रिपोर्ट्स की माने तो सिंगरौली की कोल फील्ड्स से मिले रेयर अर्थ मेटल्स भारत को ग्लोबल रेयर अर्थ लीडर बना सकती है.  

अमेरिका के टैरिफ का होगा इलाज, चीन की दादागिरी का अंत  

अगर भारत तेल और दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भर बनता है तो न अमेरिका की टैरिफ का डर रहेगा और न ही चीन की दादागिरी चलेगी. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल आयात के कारण भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया है. अगर भारत ट्रंप की बात मानकर रूसी तेल का आयात बंद कर देता है, तो तेल खरीद की लागत  9-12 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है. कभी सेमीकंडक्टर तो कभी रेअर अर्थ चीन भारत की सप्लाई को रोककर भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर असर डालने की कोशिश करता रहता है. अगर इसका भंडार भारत में मिल जाए तो उसकी दादागिरी ख्म हो जाएगी.  

 

 

