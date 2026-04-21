पहले तेल भेजकर की मदद, अब पाइपलाइन बिछाकर श्रीलंका में चीन का प्लान फेल करेगा भारत! UAE का मिला साथ

India-Srilanka Pipeline: खाड़ी युद्ध ने तेल को दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद से कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं. भारत, जो अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी तेल और गैस आयात करता है, उसने ऊर्जा संकट के बीच भी दरियादिली दिखाई और अपने पड़ोसी देशों की मदद की. ईरान युद्ध के बीच जब श्रीलंका तेल की किल्लत से जूझ रहा था, भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया. श्रीलंका के लिए संकटमोचक बनकर उभरे भारत ने मार्च 2026 में 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम की आपातकालीन सप्लाई की. 20,000 MT डीजल और 18,000 MT पेट्रोल श्रीलंका को भेजा. भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया और अब वहां तेल को लेकर बड़े व्यापार की तैयारी कर रहा है. ईरान युद्ध ने भारत को चीन से दूर कर भारत के करीब ला लिया है.

भारत-श्रीलंका के बीच पाइप लाइन

भारत और श्रीलंका सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए भारत-श्रीलंका और UAE के बीच एक साझेदारी की तैयारी शुरू हो गई है. समंदर के रास्ते जहाजों से तेल भेजने के बजाए अब सीधे पाइपलाइन के जरिए भारत से श्रीलंका के त्रिंकोमाली तक तेल सप्लाई की जाएगी, जिसके लिए मल्टी-प्रोडक्ट पाइपलाइन बिछाने की योजना है. इस पाइपलाइन के जरिए बिना किसी बाधा के भारत से श्रीलंका को 24 घंटे तेल की सप्लाई की जा सकेगी. श्रीलंका दौर पर पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर चर्चा हुई है. इसमें भारत और श्रीलंका के अलावा यूएई भी है.

भारत-श्रीलंका के बीच डील में UAE का क्या है रोल ?

भारत और श्रीलंका के बीच इस पाइपलाइन डील में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का बड़ा रोल है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में UAE का पैसा, उसकी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी. इससे अमेरिका-श्रीलंका के बीच व्यापारिक साझेदारी तो मजबूत होगी ही, साथ ही साथ यूएई की ग्लोबल ऑयल मार्केट में ताकत बढ़ेगी. इतना ही नहीं इस प्रोजेक्ट के साथ UAE के जुड़ने से चीन की कड़ी टक्कर मिलने वाली है.

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चीन का प्लान होगा फ्लॉप ?

अमेरिका और श्रीलंका के बीच पाइपलाइन प्रोजेक्ट से चीन को चुनौती मिलने वाली है. चीन श्रीलंका की जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा है. चीन श्रीलंका में बड़े-बड़े पावर प्लांट,पोर्ट , पेट्रोल पंप और तेल डिपो खोल रहा है. चीन श्रीलंका के तेल व्यापार पर कंट्रोल चाहता है, लेकिन भारत के पाइपलाइन प्रोजेक्ट से चीन को झटका लगेगा. चीन श्रीलंका के तेल के रिटेल मार्केट में पहुंच गया है. चीनी कंपनी सिनोपेक (Sinopec) वहां अपनी रिफाइनरी लगा रही है. वहां चीनी कंपनियां पेट्रोल पंप खोल रही हैं. चीन श्रीलंकाई बाजार का सप्लायर और रिटेलर बनना चाहता है, ताकि वहां के तेल बाजार पर पूरी तरह से बीजिंग का कंट्रोल रहे, लेकिन भारत के इस मास्टरस्ट्रोक से चीन को झटका लगा है. चीन के लिए श्रीलंकाई एनर्जी सेक्टर पर कब्जा करना अब उतना आसान नहीं होगा, जितना चीन ने सोच रखा है.