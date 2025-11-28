ट्रंप का भ्रम होगा चकनाचूर, कनाडा, यूएई, कतर... 50 देशों के साथ मिलकर बनाया पलटवार का मेगा प्लान

India Trade Deal: अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया. मकसद भारत के निर्यात को प्रभावित कर अर्थव्यवस्था पर चोट करना था, लेकिन ट्रंप का ये प्लान फ्लॉप साबित होता दिख रहा है. भारत ने टैरिफ के जवाब में मेगा प्लान तैयार कर लिया. भारत 50 देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते की तैयारी कर रहा है. कनाडा, यूएई कतर समेतकरीब 50 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत चल रही है. अलग-अलग देशों के अलावा देशों के समूह के साथ व्यापार समझौते की तैयारी चल रही है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है.

50 देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौता

पीयूष गोयल ने हा कि भारत अभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (27 देशों का समूह) समेत कई ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत संतुलित व्यापार समझौते के लिए 14 देशों और समूहों से बात कर रहा है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जीसीसी देश, न्यूजीलैंड, इजरायल, यूरेशिया, कनाड, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों का समूह मर्कोसुर समेत 50 देश शामिल हैं.

इन देशों के साथ समझौता

राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और चार देशों के ईएफटीए ब्लॉक के साथ संतुलित और न्यायसंगत व्यापार समझौते पहले ही पूर्ण हो चुके हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल में आई भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के कारण दुनिया में भरोसेमंद साझेदारों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत महसूस हुई है. इसी दृष्टिकोण के तहत भारत अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क और आर्थिक साझोदारियों का विस्तार कर रहा है.

ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

हाल ही में हुए यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) समझौते का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समूह ने भारत में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने रिसर्च और इनोवेश में भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में किए जाने वाले उच्च-गुणवत्ता वाले इनोवेशन यूरोप या अमेरिका की तुलना में बहुत कम लागत पर हासिल किए जा सकते हैं. आईएएनएस