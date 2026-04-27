भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी का महा-सौदा, ₹110450 करोड़ में खरीदेगी अमेरिकी कंपनी, कौन हैं सन फार्मा के मालिक, क्या है डील?

India Biggest Pharma Deal: भारत के फार्मा सेक्टर में बड़ी डील होने जा रही है. देश की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी सन फार्मा (Sun Pharma) अमेरिकी लिस्टेड कंपनी को खरीदने जा रही है. ये महा डील सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ भारत के फार्मा सेक्टर की ओर से सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण होगा.सिर्फ फार्मा सेक्टरल ही नहीं यह किसी भारतीय कंपनी की ओर से टाटा-कोरस के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी विदेशी खरीद है. सन फार्मा और यूएस फार्मा कंपनी Organon & Co के बीच 11.75 अरब डॉलर यानी 1,10,450 करोड़ रुपये में डील होने जा रही है. इस डील का असर आज सन फार्मा के शेयरों पर दिखा. SUNPHARMA के शेयरों में 7.20 रुपये की बढ़त देखने को मिली और स्टॉक 1735.25 रुपये पर पहुंच गया.

भारतीय फार्मा कंपनी की सबसे बड़ी डील

सन फार्मा और Organon & Co दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस डील को मंजूरी दे दी है. शेयरधारकों और रेगुलेटरों की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि साल 2027 के शुरुआत तक इस डील को पूरा कर लिया जाएगा. इस डील के तहत सन फार्मा Organon के 100% इक्विटी खरीदेगी. जिसके लिए हर शेयर के लिए 14 डॉलर का कैश में भुगतान किया जाएगा. कंपनी इसके लिए नकदी और बैंकों के मिले फाइनेंस के जरिए फंड का इंतजाम कर रही है. अब यह डील 2027 की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है. हालांकि, इसके लिए रेगुलेटरी मंजूरी और Organon के शेयरधारकों की सहमति जैसे जरूरी शर्तें पूरी होना बाकी हैं.

अमेरिकी दवा कंपनी ऑर्गेनॉन के सामने सन फार्मा की कितनी बड़ी ?

बता दें कि अमेरिकी दवा कंपनी ऑर्गेनॉन पर 8.6 अरब डॉलर का कर्ज है. साल 2021 में मर्क से अलग होने के बाद ऑर्नेनॉन का गठन हुआ था. साल 2025 तक कंपनी की कमाी 6.2 अरब डॉलर थी. कंपनी के पास 10,000 स्टाफ हैं और 140 देशों में कंपनी की मौजूदी है. ऑर्गेनॉन के मुकाबले सन फार्मा का विशाल साम्राज्य है. देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी है.विश्व की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनियों में सन फार्मा का नाम शामिल है. मजबूत बैलेंस शीट की बदौलत कंपनी का नेट कैश फ्लो करीब 3 अरब डॉलर का है. साल 1983 में बनी कंपनी के पास 43,000 स्टाफ है. 100 से अधिक देशों में सन फार्मा मौजूद है.40 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. इस डील से सन फार्मा के कारोबार का और विस्तार होगा. अमेरिका बाजार में उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी. इसके अलावा 140 देशों तक बिजनेस का एक्सपेंशन होगा.

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कौन हैं सन फार्मा के मालिक ?

सन फार्मास्युटिकल्स देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी है, उसकी यह डील भारतीय फार्मा सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलेगी. दिलीप सिंघली सन फार्मा के एमडी और मालिक हैं. दिलीप सिंघवी का नेटवर्थ 24.16 अरब डॉलर के करीब है. कंपनी का मार्केट कैप 4.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है.