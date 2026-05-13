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Hindi Newsबिजनेससंकट के बीच भारत ने चला तुरुप का इक्का, तेल को लेकर रूस के साथ की ऐसी सेटिंग, कुछ नहीं कर पाएगा US

संकट के बीच भारत ने चला 'तुरुप का इक्का', तेल को लेकर रूस के साथ की ऐसी सेटिंग, कुछ नहीं कर पाएगा US

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं. बुधवार को ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिखा. ये इस साल अब तक करीब 78% की बढ़ोतरी दर्शाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 10:32 PM IST
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ईरान जंग के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल के बीच भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है. अमेरिकी छूट (Waiver) खत्म होने से पहले भारतीय रिफाइनरियां तेजी से रूसी तेल खरीदने में जुटी हैं. साथ ही, संभावित संकट को देखते हुए भारत अब दूसरे देशों से भी तेल सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

भारत ने रोजाना करीब 23 लाख बैरल रूसी तेल किया आयात 

Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में अब तक भारत ने रोजाना करीब 23 लाख बैरल रूसी तेल आयात किया है. ये अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी है. हालांकि, पूरे महीने का औसत आयात करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है. दरअसल, ईरान युद्ध के चलते खाड़ी से तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी पड़ा है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है.

अमेरिका ने 5 मार्च को भारत को विशेष छूट देते हुए पहले से लोड रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी. इसके एक हफ्ते बाद इस राहत को वैश्विक स्तर पर भी बढ़ा दिया गया. फिलहाल यह छूट 16 मई को समाप्त होने वाली है. अगर ये छूट आगे नहीं बढ़ाई गई, तो भारतीय रिफाइनरियों को महंगे स्पॉट कार्गो खरीदने पड़ सकते हैं. इससे देश की तेल लागत बढ़ सकती है और घरेलू ईंधन कीमतों पर भी दबाव आ सकता है. इसी आशंका के बीच भारत की दो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम- इस हफ्ते पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका से कच्चा तेल खरीद चुकी हैं. ट्रेडर्स के मुताबिक, ये जल्द डिलीवरी वाले कार्गो हैं. इनकी लोडिंग इसी महीने हो सकती है.

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खाड़ी पर निर्भरता कम करने पर विचार

इसके अलावा BPCL अब अजरबैजान और अफ्रीकी देशों से अल्पकालिक तेल सप्लाई समझौतों पर भी विचार कर रही है, ताकि खाड़ी पर निर्भरता कम की जा सके. हालांकि IOC, BPCL और भारत के तेल मंत्रालय की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.

रूस के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध मूल रूप से यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए थे. लेकिन ईरान के खिलाफ जारी युद्ध और होर्मुज से तेल सप्लाई लगभग ठप होने के बाद अमेरिका को कुछ नरमी बरतनी पड़ी. इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं. बुधवार को ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिखा. ये इस साल अब तक करीब 78% की बढ़ोतरी दर्शाता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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