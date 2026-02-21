Advertisement
Explainer: चीन को लगेगा झटका? भारत का बड़ा कदम, क्रिटिकल मिनरल्स पर ब्राजील से हुआ समझौता, सप्लाई चेन को मिलेगी मजबूती

Explainer: चीन को लगेगा झटका? भारत का बड़ा कदम, क्रिटिकल मिनरल्स पर ब्राजील से हुआ समझौता, सप्लाई चेन को मिलेगी मजबूती

दोनों देशों के बीच 2025 में $15 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड हो गया है. जिससे भारत ब्राजील का 10वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है. दोनों पक्षों ने 2030 तक ट्रेड को $20 बिलियन तक बढ़ाने का एक बड़ा टारगेट रखा है. 

Feb 21, 2026
source: X/@narendramodi
India-Brazil Bilateral Trade : भारत और ब्राजील के इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से अब दोनों देशों को नई उड़ान मिलेगी. PM मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने द्विपक्षीय वार्ता की और कई मुद्दों पर हाथ मिलाया. PM मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने हैदराबाद हाउस में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है. भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल, खनन, डिजिटल पार्टनरशिप और कोस्टल सेक्टर में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. 

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़े समझौते सप्लाई चेन सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी दोनों देशों के लिए 'विन-विन' साबित होगी. वैश्विक मंचों पर भारत और ब्राजील की साझेदारी प्रभावी रही है और दोनों देश इस बात पर एकमत हैं कि हर समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए. उन्होंने आतंकवाद को पूरी मानवता का शत्रु बताते हुए कहा कि भारत और ब्राजील इसके खिलाफ एकजुट हैं. साथ ही, दोनों देशों ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार को भी अत्यंत आवश्यक बताया.

 10वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट

दोनों देशों के बीच 2025 में $15 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड हो गया है. जिससे भारत ब्राजील का 10वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है. दोनों पक्षों ने 2030 तक ट्रेड को $20 बिलियन तक बढ़ाने का एक बड़ा टारगेट रखा है. ये बढ़ते कमर्शियल इंटीग्रेशन को दिखाता है. मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राजील अगले पांच सालों में ट्रेड को $20 बिलियन से आगे ले जाने के लिए काम करेंगे. ये भारत के डायवर्सिफाइड और रेसिलिएंट सप्लाई चेन के बड़े पैमाने पर प्रयासों के साथ तालमेल बिठाएगा.

क्यों ब्राजील भारत के लिए है महत्वपूर्ण? 

ब्राजील (दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व का घर है) भारत के लिए एक अहम प्लेयर के तौर पर उभरा है. भारत इस सेक्टर में चीन की लगभग मोनोपॉली का ऑप्शन ढूंढ रहा है. ये मिनरल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, जेट इंजन और डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं. चीन पर निर्भरता कम करने के मकसद से भारत घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दे रहा है और नए सोर्सिंग पार्टनर की तलाश में लगा हुआ है.

ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा एक बड़े ग्लोबल समिट से पहले मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के एक हाई-लेवल डेलीगेशन के साथ बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे. शनिवार को उनका औपचारिक स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फॉर्मल बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. लूला डा सिल्वा का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल हलचल बढ़ गई है. ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है. ये चीनी, कच्चा तेल, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन और आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है. भारत के तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की राह की वजह से आयरन ओर की डिमांड बढ़ रही है.

