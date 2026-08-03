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ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी से भी नहीं रुका भारत, रूस से तेल खरीदने में तोड़ा रिकॉर्ड, अमेरिका को LPG में मौका

Russia oil import to india : अमेरिका ने रूसी तेल पर 100 फीसदी टैरिफ की धमकी की. इस धमकी के बावजूद भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल का आयात किया है. भारत की रणनीति क्या है?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 03, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:25 PM IST
ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी से भी नहीं रुका भारत, रूस से तेल खरीदने में तोड़ा रिकॉर्ड, अमेरिका को LPG में मौका

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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