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भारत साल भर में खरीदता है इतना सोना, PM नरेंद्र मोदी की अपील का क्या होगा? खौफ में ज्वैलर्स

हर साल देश में करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है. घरेलू बचत, शादी-विवाह, त्योहारों, निवेश और ग्रामीण इलाकों में बचत के पारंपरिक माध्यम के तौर पर सोने की भारी मांग बनी रहती है. हालांकि, भारत में घरेलू उत्पादन बेहद सीमित है और सालाना सिर्फ 1 से 2 टन सोना ही निकल पाता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 11, 2026, 03:47 PM IST
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भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं. हर साल देश में करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है. घरेलू बचत, शादी-विवाह, त्योहारों, निवेश और ग्रामीण इलाकों में बचत के पारंपरिक माध्यम के तौर पर सोने की भारी मांग बनी रहती है. हालांकि, भारत में घरेलू उत्पादन बेहद सीमित है और सालाना सिर्फ 1 से 2 टन सोना ही निकल पाता है. यही वजह है कि देश अपनी जरूरत का 90 फीसदी से ज्यादा सोना आयात करता है. अब यह निर्भरता फिर चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अगले एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीद टालने की अपील की है. उन्होंने वेस्ट एशिया में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल टेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि कच्चे तेल और उर्वरकों की कीमतें बढ़ रही हैं. इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है और आर्थिक अनिश्चितता गहरा सकती है.

बाजार में भारी गिरावट

उधर, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 24,000 के नीचे फिसल गया. बाजार में बढ़ती अस्थिरता ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है. रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने और स्वदेशी उत्पादों को समर्थन देने की भी अपील की है.

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कच्चे तेल के बाद सोना भारत के सबसे बड़े आयात खर्चों में शामिल है. औद्योगिक आयात की तुलना में सोना बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके आयात के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं. इससे भारत के चालू खाता घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है, खासकर तब जब वैश्विक ऊर्जा कीमतें पहले से ऊंचे स्तर पर हों. भारत के कुल आयात बिल में सोने की हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी है और यह कच्चे तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातित उत्पाद माना जाता है.

जनवरी में करीब 100 टन सोने का आयात 

चिंता की बात ये भी है कि हाल के महीनों में भारत का सोना आयात तेजी से घटा है. जनवरी में जहां करीब 100 टन सोने का आयात हुआ था. वहीं, फरवरी में यह घटकर 65-66 टन रह गया है. मार्च में आयात और गिरकर 20-22 टन तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल में इसके सिर्फ 15 टन रहने का अनुमान है. कोविड काल को छोड़ दें तो यह कई दशकों में सबसे निचले मासिक स्तरों में गिना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई में रुकावट, बैंकों से मंजूरी में देरी, कस्टम क्लियरेंस और टैक्स से जुड़ी अनिश्चितताओं ने घरेलू बाजार में बुलियन की उपलब्धता को प्रभावित किया है. वहीं, आने वाले महीनों में शादी और त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसे पारंपरिक रूप से सोने की सबसे ज्यादा मांग वाला समय माना जाता है. ऐसे में सरकार गैर-जरूरी आयात को नियंत्रित कर आयात बिल पर बढ़ते दबाव को कम करना चाहती है.

ज्वेलर्स ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने जो सोना एक साल ना खरीदने की अपील देशवासियों से की है. इससे हम पर बहुत असर पड़ेगा. प्रधानमंत्री अगर अपील करेंगे तो लोग उनको फॉलो करते हैं उनकी मानेंगे. गोल्ड का कारोबार करने वाले ज्वैलर विशु अग्रवाल का कहना है की पहले ही इस कारोबार में मंदी है और अब हमारा काम ठप हो जाएगा पहले से गोल्ड इतना महंगा है इस वजह से लोग कम खरीद रहे हैं. मिडिल क्लास की रिच से बाहर गोल्ड होता जा रहा है. अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारे जो वर्कर है उन पर भी इसका असर पड़ेगा कैसे हम उनकी सैलरी दे पाएंगे. हमारे व्यापार में भी घाटा आएगा.

ज्वैलर सौरभ अग्रवाल का कहना है की प्रधानमंत्री विश्व में सबसे प्रिय नेता है. लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह से कहते हैं कि आप सोने ना खरीदे यह हमारे पर बहुत असर पड़ेगा. यह कारोबार पहले से ही बहुत धीमा है. हम दुकान के खर्चे कहां से निकलेंगे रेंट कहां से जाएगा जो वर्कर हैं उनको कैसे सैलरी देंगे.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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