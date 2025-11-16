ट्रंप की धमकियों से नहीं झुका भारत, रूस से दोस्ती बरकरार,तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, एक महीने में ₹22.17 हजार करोड़ का इम्पोर्ट

India Russia Crude Oil: अमेरिका की ओर से भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसी मकसद के साथ ट्रंप रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं. दिल्ली और मॉस्को के बीच दूरी बढ़ाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बहाने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. ट्रंप इतने पर नहीं रूके, रूस की उन दो सरकारी तेल कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके जरिए भारत को तेल सप्लाई की जाती थी. वहीं भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को धमकी दी कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा. अमेरिका की धमकियों के सामने भारत ने अपने देश और देशवासियों के हित को तव्वजो की और रूस से किफायती तेल खरीदना जारी रखा है. ताजा आंकड़ों की माने तो अमेरिका के दवाब के बावजूद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना है.

रूसी तेल और भारत की खरीद

रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी की धमकियों के बीच भारत अक्टूबर में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है. भारत ने रूस से 2.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, वहीं चीन 3.7 अरब डॉलर की खरीद के साथ नंबर 1 बना रहा. 2.5 अरब डॉलर के कच्चे तेल के साथ भारत का रूस से जीवाश्म ईंधन का आयात 3.1 अरब डॉलर रहा. इस खरीदारी में सबसे बड़ी बात रही कि भारत और चीन ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दवाब के बावजूद ये खरीदारी जारी रखी है.

रूसी तेल भारत के लिए जरूरी

हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अक्टूबर में रूसी तेल का आयात 2.5 अरब डॉलर के पार चला गया. भारत को भारी छूट के साथ रूसी तेल मिलता है. कच्चे तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट की बदौलत भारत को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिर रखने में मदद मिलती है. रूसी तेल पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है. अमेरिका ने रूस के दो बड़े तेल निर्यातकों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बैन का असर दिसंबर में भारत के तेल खरीद के आंकड़ों पर देखने को मिल सकता है.

सस्ते रूसी तेल से भारतीय तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ा

पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा है. रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है. रूसी तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट के चलते भारत की तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ. वित्त वर्ष 2020 में भारत अपनी जरूरत का केवल 1.7% तेल रूस से खरीदता था,जो वर्ष 2025 में बढ़कर 35.1% हो गई. सस्ते तेल ने भारतीय रिफाइनरियों की कमाई बढ़ा दी. वित्त वर्ष 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 3,400 करोड़ था,जो, वित्त वर्ष 2024-2025 में 33,602 करोड़ रुपए हो गया.