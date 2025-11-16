Advertisement
trendingNow13005839
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप की धमकियों से नहीं झुका भारत, रूस से दोस्ती बरकरार,तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, एक महीने में ₹22.17 हजार करोड़ का इम्पोर्ट

India Russia Crude Oil Supply: अमेरिका की ओर से भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसी मकसद के साथ ट्रंप रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 16, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की धमकियों से नहीं झुका भारत, रूस से दोस्ती बरकरार,तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, एक महीने में ₹22.17 हजार करोड़ का इम्पोर्ट

India Russia Crude Oil: अमेरिका की ओर से भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसी मकसद के साथ ट्रंप रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं. दिल्ली और मॉस्को के बीच दूरी बढ़ाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बहाने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. ट्रंप इतने पर नहीं रूके, रूस की उन दो सरकारी तेल कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके जरिए भारत को तेल सप्लाई की जाती थी. वहीं भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को धमकी दी कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा. अमेरिका की धमकियों के सामने भारत ने अपने देश और देशवासियों के हित को तव्वजो की और रूस से किफायती तेल खरीदना जारी रखा है. ताजा आंकड़ों की माने तो अमेरिका के दवाब के बावजूद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना है.  

रूसी तेल और भारत की खरीद  

रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी की धमकियों के बीच भारत अक्टूबर में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है. भारत ने रूस से 2.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, वहीं चीन 3.7 अरब डॉलर की खरीद के साथ नंबर 1 बना रहा. 2.5 अरब डॉलर के कच्चे तेल के साथ भारत का रूस से जीवाश्म ईंधन का आयात 3.1 अरब डॉलर रहा. इस खरीदारी में सबसे बड़ी बात रही कि भारत और चीन ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दवाब के बावजूद ये खरीदारी जारी रखी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी तेल भारत के लिए जरूरी  

हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अक्टूबर में  रूसी तेल का आयात 2.5 अरब डॉलर के पार चला गया.  भारत को भारी छूट के साथ रूसी तेल मिलता है. कच्चे तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट की बदौलत भारत को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिर रखने में मदद मिलती है. रूसी तेल पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है. अमेरिका ने रूस के दो बड़े तेल निर्यातकों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बैन का असर दिसंबर में भारत के तेल खरीद के आंकड़ों पर देखने को मिल सकता है.  

सस्ते रूसी तेल से भारतीय तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ा 

पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा है. रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है. रूसी तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट के चलते भारत की तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ. वित्त वर्ष 2020 में भारत अपनी जरूरत का केवल 1.7% तेल रूस से खरीदता था,जो वर्ष 2025 में बढ़कर 35.1% हो गई. सस्ते तेल ने भारतीय रिफाइनरियों की कमाई बढ़ा दी. वित्त वर्ष 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 3,400 करोड़ था,जो, वित्त वर्ष 2024-2025 में 33,602 करोड़ रुपए हो गया.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

russia oil

Trending news

बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
Akhilesh Ydav
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत