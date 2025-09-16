देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में बरकरार रहेगी तेजी, अगले तीन साल में 7 प्रत‍िशत ग्रोथ का अनुमान
Advertisement
trendingNow12925041
Hindi Newsबिजनेस

देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में बरकरार रहेगी तेजी, अगले तीन साल में 7 प्रत‍िशत ग्रोथ का अनुमान

Cement Industry Outlook: ब्रोकरेज ने आगे कहा, 'हमें वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है और हमारा मानना ​​है कि लार्ज बेस और स्थिर सरकारी पूंजीगत व्यय के संयोजन से अगले तीन वर्षों में मांग वृद्धि 6-7 प्रतिशत सालाना के दायरे में सामान्य हो जाएगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में बरकरार रहेगी तेजी, अगले तीन साल में 7 प्रत‍िशत ग्रोथ का अनुमान

Cement Industry Growth: देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में अगले तीन साल के दौरान करीब 7 प्रतिशत सालाना मांग में इजाफा देखने को म‍िलेगा. एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने देश के सीमेंट इंडस्‍ट्री के प्रति पॉज‍िट‍िव आउटलुक जताते हुए कहा कि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 मौजूदा मार्केट साइकल में कैप‍िस‍िटी ग्रोथ का पीक होगा. रिपोर्ट में बताया गया कि शीर्ष चार कंपनियों के पास अब बाजार का 57 प्रतिशत हिस्सा है. एचएसबीसी का अनुमान है कि इस कंसोलिडेशन से कीमत क्षमता में वृद्धि होगी.

13 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान लगाया

ब्रोकरेज ने कहा कि नवंबर से सीमेंट की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है. एचएसबीसी ने फाइनेंश‍िलय ईयर 25-28 के दौरान प्रति टन ईबीआईटीडीए में 13 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जिसे फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में प्रति टन औसत बिक्री मूल्य में 3.6 प्रतिशत, फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 में 2.5 प्रतिशत और फाइनेंश‍ियल ईयर 2028 में 2.1 प्रतिशत की ग्रोथ का सपोर्ट है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि तीन साल की मजबूत ग्रोथ के बाद फाइनेंश‍ियल ईयर 25 में मांग में कमी आई और यह करीब 3 प्रतिशत रह गई.'

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद
ब्रोकरेज ने आगे कहा, 'हमें वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है और हमारा मानना ​​है कि लार्ज बेस और स्थिर सरकारी पूंजीगत व्यय के संयोजन से अगले तीन वर्षों में मांग वृद्धि 6-7 प्रतिशत वार्षिक के दायरे में सामान्य हो जाएगी.' र‍िस्‍क में सरकारी पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट शामिल है, जिसके होने की संभावना कम है और आवास क्षेत्र में मंदी भी शामिल है.

जानकारों ने पहले अनुमान लगाया था कि सीमेंट कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से सीमेंट की कीमतों में लगभग 7-8 प्रतिशत की कमी आ सकती है. इस बीच, इस साल जुलाई में, बीएनपी पारिबा इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि संरचनात्मक कारकों के कारण भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक पहुंचने और वित्त वर्ष 2026-29 के दौरान 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Cement Industry

Trending news

DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
;