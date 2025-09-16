Cement Industry Growth: देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में अगले तीन साल के दौरान करीब 7 प्रतिशत सालाना मांग में इजाफा देखने को म‍िलेगा. एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने देश के सीमेंट इंडस्‍ट्री के प्रति पॉज‍िट‍िव आउटलुक जताते हुए कहा कि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 मौजूदा मार्केट साइकल में कैप‍िस‍िटी ग्रोथ का पीक होगा. रिपोर्ट में बताया गया कि शीर्ष चार कंपनियों के पास अब बाजार का 57 प्रतिशत हिस्सा है. एचएसबीसी का अनुमान है कि इस कंसोलिडेशन से कीमत क्षमता में वृद्धि होगी.

13 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान लगाया

ब्रोकरेज ने कहा कि नवंबर से सीमेंट की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है. एचएसबीसी ने फाइनेंश‍िलय ईयर 25-28 के दौरान प्रति टन ईबीआईटीडीए में 13 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जिसे फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में प्रति टन औसत बिक्री मूल्य में 3.6 प्रतिशत, फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 में 2.5 प्रतिशत और फाइनेंश‍ियल ईयर 2028 में 2.1 प्रतिशत की ग्रोथ का सपोर्ट है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि तीन साल की मजबूत ग्रोथ के बाद फाइनेंश‍ियल ईयर 25 में मांग में कमी आई और यह करीब 3 प्रतिशत रह गई.'

वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद

ब्रोकरेज ने आगे कहा, 'हमें वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है और हमारा मानना ​​है कि लार्ज बेस और स्थिर सरकारी पूंजीगत व्यय के संयोजन से अगले तीन वर्षों में मांग वृद्धि 6-7 प्रतिशत वार्षिक के दायरे में सामान्य हो जाएगी.' र‍िस्‍क में सरकारी पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट शामिल है, जिसके होने की संभावना कम है और आवास क्षेत्र में मंदी भी शामिल है.

जानकारों ने पहले अनुमान लगाया था कि सीमेंट कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से सीमेंट की कीमतों में लगभग 7-8 प्रतिशत की कमी आ सकती है. इस बीच, इस साल जुलाई में, बीएनपी पारिबा इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि संरचनात्मक कारकों के कारण भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक पहुंचने और वित्त वर्ष 2026-29 के दौरान 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है.