Advertisement
trendingNow12999446
Hindi Newsबिजनेस

अडानी और ब‍िरला में सीमेंट पर बढ़ेगी टक्‍कर, इंडस्‍ट्री बनाएगी र‍िकॉर्ड, 170 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान!

Cement Industry Growth: देश में प‍िछले कुछ सालों के दौरान सीमेंट इंडस्‍ट्री की ग्रोथ तेजी से हुई है. इसका कारण देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट है. अभी देश के सीमेंट सेक्‍टर में कुमार मंगलम ब‍िरला और गौतम अडानी सबसे बड़े ख‍िलाड़ी हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अडानी और ब‍िरला में सीमेंट पर बढ़ेगी टक्‍कर, इंडस्‍ट्री बनाएगी र‍िकॉर्ड, 170 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान!

India Cement Industry: देश की सीमेंट इंडस्ट्री की कैप‍िस‍िटी FY 2026 से FY 2028 के बीच 160 से लेकर 170 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्‍मीद की जा रही है. यह प‍िछले तीन साल में बढ़ी 95 मिलियन टन की कैप‍िस‍िटी से काफी ज्‍यादा है. इस बारे में जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई. क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया क‍ि सीमेंट इंडस्ट्री की कैप‍िस‍िटी में तेज इजाफे की वजह से अच्छी मांग और कैप‍िस‍िटी का ज्‍यादा उपयोग है. अभी कुमार मंगलम ब‍िरला और गौतम अडानी सीमेंट इंडस्‍ट्री के सबसे बड़े ख‍िलाड़ी हैं. ये दोनों ही कारोबारी घराने सीमेंट मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग की कैप‍िस‍िटी लगातार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.

सवा लाख करोड़ के खर्च से आगे बढ़ेगी इंडस्‍ट्री

रिपोर्ट में बताया गया कि तेजी से एक्‍सपेंशन के कारण अगले तीन साल में इस सेक्‍टर में कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर 1.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह पिछले तीन साल के दौरान फाइनेंश‍ियल ईयर में क‍िये गए कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर के मुकाबले 50 प्रतिशत ज्‍यादा है. अभी अडानी ग्रुप की सीमेंट कैप‍िस‍िटी (अंबुजा और एसीसी को म‍िलाकर) मई 2025 में 100 मीट्र‍िक टन तक पहुंच चुकी है.   इस बारे में खुद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया के जर‍िये जानकारी दी थी. FY26 के अंत तक इसके बढ़कर 118 MTPA होने का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री के सबसे बड़े प्‍लेयर
अगर बात करें कुमार मंगलम बिड़ला की तो वह मौजूदा समय में सीमेंट इंडस्‍ट्री के सबसे बड़े प्‍लेयर हैं. अल्‍ट्राटेक सीमेंट (अदित्य बिड़ला ग्रुप) के जर‍िये ग्रुप की क्षमता मार्च 2025 तक 188.8 मीट्र‍िक टन हो गई है. FY26 के अंत तक इसे बढ़ाकर 200 मीट्र‍िक टन करने का टारगेट क‍िया गया है. यह देश की कुल क्षमता का करीब 32% है. सीमेंट इंडस्‍ट्री में आगे बढ़ने के लि‍ए अडानी तेजी से एक्‍सपेंशन कर रहे हैं. दोनों ग्रुप नंबर 1 बनने के ल‍िए अलग-अलग अधिग्रहण कर रहे हैं. देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में दोनों की हिस्सेदारी 50% से ज्‍यादा है.

17 सीमेंट मैन्‍चुफैक्‍चर के एनाल‍िस‍िस पर आधार‍ित र‍िपोर्ट
रिपोर्ट में बताया गया क‍ि इसका असर यह हुआ क‍ि सीमेंट मैन्‍चुफैक्‍चर का फाइनेंशियल लीवरेज, जिसे नेट डेट टू ईबीआईटीडीए (EBITDA) से मापा जाता है, स्थिर रहेगा. साथ ही इससे क्रेडिट प्रोफाइल को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी. यह रिपोर्ट 17 सीमेंट मैन्‍चुफैक्‍चर के एनाल‍िस‍िस पर बेस्‍ड है. इनकी देश में 31 मार्च, 2025 तक स्थापित 668 मीट्रिक टन क्षमता में करीब 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

कैप‍िस‍िटी यूज करीब 70 प्रतिशत तक बढ़ गया
पिछले तीन फाइनेंश‍ियल ईयर में सीमेंट की मांग में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है और प्रोडक्‍शन की मात्रा 9.5 प्रतिशत के सीएजीआर (CAGR) के साथ बढ़ी है, जो बुनियादी ढांचे और हाउस‍िंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों की तरफ से संचालित है. परिणामस्वरूप पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में कैप‍िस‍िटी यूज करीब 70 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि दस साल का एवरेज 65 प्रतिशत था. क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्‍टर आनंद कुलकर्णी ने कहा कि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-2028 में सीमेंट मैन्‍चुफैक्‍चर को सालाना 30-40 मीट्रिक टन की अच्छी ड‍िमांड की उम्मीद है, जिससे कैप‍िस‍िटी तेजी से बढ़ेगी.'

रिपोर्ट के अनुसार कैप‍िस‍िटी ग्रोथ तो काफी है लेक‍िन इससे जुड़े र‍िस्‍क इस कारण से आंशिक रूप से कम हो जाते हैं क‍ि करीब 65 प्रतिशत कैप‍िस‍िटी ग्रोथ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्‍ट के जर‍िये से की जाएगी. इनमें निर्माण अवधि कम होती है और लैंड एक्‍वीज‍िशन की जरूरत सीमित होती है. इसके परिणामस्वरूप कैप‍िटल कॉस्‍ट कम होती है और इम्‍पलीमेंटेशन चैलेंज भी कम होते हैं. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Cement Industry

Trending news

2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया