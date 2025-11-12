Cement Industry Growth: देश में पिछले कुछ सालों के दौरान सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ तेजी से हुई है. इसका कारण देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. अभी देश के सीमेंट सेक्टर में कुमार मंगलम बिरला और गौतम अडानी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं.
India Cement Industry: देश की सीमेंट इंडस्ट्री की कैपिसिटी FY 2026 से FY 2028 के बीच 160 से लेकर 170 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. यह पिछले तीन साल में बढ़ी 95 मिलियन टन की कैपिसिटी से काफी ज्यादा है. इस बारे में जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई. क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया कि सीमेंट इंडस्ट्री की कैपिसिटी में तेज इजाफे की वजह से अच्छी मांग और कैपिसिटी का ज्यादा उपयोग है. अभी कुमार मंगलम बिरला और गौतम अडानी सीमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं. ये दोनों ही कारोबारी घराने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपिसिटी लगातार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
सवा लाख करोड़ के खर्च से आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री
रिपोर्ट में बताया गया कि तेजी से एक्सपेंशन के कारण अगले तीन साल में इस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडीचर 1.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह पिछले तीन साल के दौरान फाइनेंशियल ईयर में किये गए कैपिटल एक्सपेंडीचर के मुकाबले 50 प्रतिशत ज्यादा है. अभी अडानी ग्रुप की सीमेंट कैपिसिटी (अंबुजा और एसीसी को मिलाकर) मई 2025 में 100 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है. इस बारे में खुद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया के जरिये जानकारी दी थी. FY26 के अंत तक इसके बढ़कर 118 MTPA होने का अनुमान है.
देश की सीमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर
अगर बात करें कुमार मंगलम बिड़ला की तो वह मौजूदा समय में सीमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर हैं. अल्ट्राटेक सीमेंट (अदित्य बिड़ला ग्रुप) के जरिये ग्रुप की क्षमता मार्च 2025 तक 188.8 मीट्रिक टन हो गई है. FY26 के अंत तक इसे बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन करने का टारगेट किया गया है. यह देश की कुल क्षमता का करीब 32% है. सीमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए अडानी तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं. दोनों ग्रुप नंबर 1 बनने के लिए अलग-अलग अधिग्रहण कर रहे हैं. देश की सीमेंट इंडस्ट्री में दोनों की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है.
17 सीमेंट मैन्चुफैक्चर के एनालिसिस पर आधारित रिपोर्ट
रिपोर्ट में बताया गया कि इसका असर यह हुआ कि सीमेंट मैन्चुफैक्चर का फाइनेंशियल लीवरेज, जिसे नेट डेट टू ईबीआईटीडीए (EBITDA) से मापा जाता है, स्थिर रहेगा. साथ ही इससे क्रेडिट प्रोफाइल को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी. यह रिपोर्ट 17 सीमेंट मैन्चुफैक्चर के एनालिसिस पर बेस्ड है. इनकी देश में 31 मार्च, 2025 तक स्थापित 668 मीट्रिक टन क्षमता में करीब 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
कैपिसिटी यूज करीब 70 प्रतिशत तक बढ़ गया
पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में सीमेंट की मांग में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है और प्रोडक्शन की मात्रा 9.5 प्रतिशत के सीएजीआर (CAGR) के साथ बढ़ी है, जो बुनियादी ढांचे और हाउसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों की तरफ से संचालित है. परिणामस्वरूप पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैपिसिटी यूज करीब 70 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि दस साल का एवरेज 65 प्रतिशत था. क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर आनंद कुलकर्णी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026-2028 में सीमेंट मैन्चुफैक्चर को सालाना 30-40 मीट्रिक टन की अच्छी डिमांड की उम्मीद है, जिससे कैपिसिटी तेजी से बढ़ेगी.'
रिपोर्ट के अनुसार कैपिसिटी ग्रोथ तो काफी है लेकिन इससे जुड़े रिस्क इस कारण से आंशिक रूप से कम हो जाते हैं कि करीब 65 प्रतिशत कैपिसिटी ग्रोथ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के जरिये से की जाएगी. इनमें निर्माण अवधि कम होती है और लैंड एक्वीजिशन की जरूरत सीमित होती है. इसके परिणामस्वरूप कैपिटल कॉस्ट कम होती है और इम्पलीमेंटेशन चैलेंज भी कम होते हैं. (IANS)