Rupee Vs US Dollar: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में आई तेजी और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल से भारतीय मुद्रा पर भारी दबाव देखने को मिला है. पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट देखी गई. रुपया गिरकर मई में 96.96 के ऑल टाइम पर पहुंच गया. गिरते रुपये को संभालने के लिए सरकार और आरबीआई (RBI) दोनों की ही तरफ से कोशिश की जाती है. इसी कोशिश के तहत रुपये को संभालने के लिए आरबीआई (RBI) ने मई में डॉलर की जमकर बिकवाली की है.
डॉलर की बिकवाली से गिरते रुपये को संभालने और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने में रिजर्व बैंक (RBI) को मदद मिलती है. केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी मंथली बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार, रिजर्व बैंक (RBI) ने मई में शुद्ध रूप से 6.1 अरब डॉलर की बिक्री की. इस दौरान रिजर्व बैंक ने 22.2 अरब डॉलर खरीदे, जबकि 28.3 अरब डॉलर की बड़ी बिक्री की.
मई में 6.1 अरब डॉलर की बिक्री की
पूरे महीने में 28.3 अरब डॉलर की बिक्री
रिजर्व बैंक ने 22.2 अरब डॉलर खरीदे
अप्रैल में 8.9 अरब डॉलर की बिक्री की गई
96.96 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा था रुपया
देंश का गोल्ड रिजर्व 880.52 मीट्रिक टन
इससे पहले अप्रैल के महीने में रिजर्व बैंक की तरफ से 8.9 अरब डॉलर की बिक्री की गई थी. मई में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया टूटकर 96.96 के ऑल टाइम लो (Record Low) लेवल पर पहुंच गया था. रुपये की गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कई कारोबारी सत्रों में सीधे बाजार में हस्तक्षेप किया और डॉलर की सप्लाई बढ़ाई. इसके साथ ही विदेशी कर्ज निवेश पर टैक्स में छूट देने और विदेशी मुद्रा जमा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये.
आरबीआई की इन कोशिश से मई के आखिर तक वायदा बाजार में आरबीआई का शुद्ध बकाया फॉरवर्ड डॉलर बिक्री 106.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. मंथली बुलेटिन के अनुसार इस उथल-पुथल के बीच केंद्रीय बैंक का गोल्ड रिजर्व 880.52 मीट्रिक टन पर बना है. ग्लोबल लेवल पर चुनौतियों और घरेलू लेवल पर असमान मानसून के दबाव के बावजूद इंडियन इकोनॉमी में मजबूती के संकेत दिख रहे हैं. शुरुआती महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से भारी निकासी की थी, लेकिन जून और जुलाई में स्थितियों में सुधार हुआ है.
जून और जुलाई में बॉन्ड और शेयर दोनों मार्केट में विदेशी पूंजी का इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू हो गया है. रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी निवेश की यह वापसी इंडियन इकोनॉमी में विदेशी निवेशकों के भरोसा फिर से वापस लौट रहा है. देश का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, इससे भी इकोनॉमी को मजबूती मिलती है. ईरान और अमेरिका की जंग में तेजी आने के बाद पिछले पांच दिन से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है.