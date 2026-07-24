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ग‍िरते रुपये को बचाने के लिए RBI का मास्‍टर स्‍ट्रोक, रंग लाई कोश‍िश; वायदा बाजार में बना नया रिकॉर्ड

Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने डॉलर के मुकाबले ग‍िरते रुपये को संभालने के लि‍ए मई के महीने में 6 अरब डॉलर की ब‍िक्री की है. इससे रुपये में मजबूती और शेयर बाजार में न‍िवेश बढ़ने की उम्‍मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 24, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:32 AM IST
ग‍िरते रुपये को बचाने के लिए RBI का मास्‍टर स्‍ट्रोक, रंग लाई कोश‍िश; वायदा बाजार में बना नया रिकॉर्ड
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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