Rupee Vs US Dollar: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में आई तेजी और ग्‍लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल से भारतीय मुद्रा पर भारी दबाव देखने को मिला है. प‍िछले द‍िनों डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी ग‍िरावट देखी गई. रुपया ग‍िरकर मई में 96.96 के ऑल टाइम पर पहुंच गया. गिरते रुपये को संभालने के ल‍िए सरकार और आरबीआई (RBI) दोनों की ही तरफ से कोश‍िश की जाती है. इसी कोश‍िश के तहत रुपये को संभालने के लि‍ए आरबीआई (RBI) ने मई में डॉलर की जमकर ब‍िकवाली की है.