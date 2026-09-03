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‘भारत 20 साल में बहुत बदल गया है’... बेल्जियम PM की तारीफ के पीछे छिपा बड़ा दांव, डायमंड से अब डिफेंस तक पहुंचा रिश्ता

भारत को एक बड़ी वैश्विक ताकत बताते हुए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने 3 सितंबर को अपनी महत्वपूर्ण आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 03, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:19 PM IST
‘भारत 20 साल में बहुत बदल गया है’... बेल्जियम PM की तारीफ के पीछे छिपा बड़ा दांव, डायमंड से अब डिफेंस तक पहुंचा रिश्ता
Image Credit: Social media/X/ANI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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