/‘भारत 20 साल में बहुत बदल गया है’... बेल्जियम PM की तारीफ के पीछे छिपा बड़ा दांव, डायमंड से अब डिफेंस तक पहुंचा रिश्ता

उन्होंने ये भी कहा कि बेल्जियम के पास भी भारत को देने के लिए बहुत कुछ है. हम साइज के मामले में थोड़े छोटे हैं, लेकिन हम दुनिया की सबसे खुली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं. हमने व्यापार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के आधार पर अपनी समृद्धि बनाई है. 1.1 करोड़ की आबादी और भारत से 100 गुना छोटे देश के बावजूद हम दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं. हमने फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता विकसित की है. जिन सभी विषयों पर हमने बात की, वे एक-दूसरे के साथ सहयोग और विकास के विषय हैं.