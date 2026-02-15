Advertisement
trendingNow13110561
Hindi Newsबिजनेसचीन की नींद उड़ना तय, एक और बड़ी डील क्रैक करेगा भारत, सुपरपावर समझौते से बदलेगा खेल

चीन की नींद उड़ना तय, एक और बड़ी डील क्रैक करेगा भारत, सुपरपावर समझौते से बदलेगा खेल

भारत चिली के साथ एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है. इससे उसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम जैसे जरूरी मिनरल्स तक लंबे समय तक एक्सेस मिल सकता है. ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी हैं. 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन की नींद उड़ना तय, एक और बड़ी डील क्रैक करेगा भारत, सुपरपावर समझौते से बदलेगा खेल

India-Chile FTA :  ग्लोबल मंच पर लगातार अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ाते हुए भारत अब एक और बड़े समझौते के साथ सुर्खियों में है. मदर और फादर डील के बीच भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश Chile के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. जहां इंडिया-US ट्रेड फ्रेमवर्क और लंबे समय से पेंडिंग EU-इंडिया ट्रेड डील जैसी हाई-प्रोफाइल ट्रेड बातचीत हेडलाइन में बनी हुई है. वहीं, एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चुपचाप बन रहा है. इससे इंडिया को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा मिल सकता है.

पब्लिक डिबेट की चकाचौंध से दूर इंडिया चिली के साथ एक बड़े ट्रेड पैक्ट पर बातचीत के एडवांस्ड स्टेज में है. चिली एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के कुछ सबसे कीमती लिथियम और दूसरे जरूरी मिनरल्स का रिजर्व है. ऐसे समय में जब जरूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ्स तक पहुंच एक जियोपॉलिटिकल लीवर और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में एक हथियार भी बन गई है. ये चिली FTA इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करने वाला एक जरूरी पिलर बन सकता है. 

इंडिया के लिए चिली क्यों जरूरी है? 

Add Zee News as a Preferred Source

आज की ग्लोबल इकॉनमी में जरूरी मिनरल्स अब सिर्फ इंडस्ट्रियल इनपुट नहीं रह गए हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट भी हैं. लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, रेनियम और मोलिब्डेनम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी हैं. भारत और चिली के बीच पहले से ही एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट लागू है. लेकिन अब दोनों देश इसे व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बदलने पर काम कर रहे हैं. 

प्रेफरेंशियल ट्रेड से बड़ी डील तक..... 

भारत और चिली फिर शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं. दोनों देशों ने 2006 में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया था. हालांकि, मौजूदा बातचीत का मकसद टैरिफ रियायतों से कहीं आगे जाना है. ये प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोऑपरेशन का दायरा बढ़ाने और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को गहरा करने के लिए बनाया गया है. गुड्स ट्रेड के अलावा CEPA डिजिटल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और कोऑपरेशन, MSMEs और सबसे जरूरी मिनरल्स को कवर करना चाहता है. ये विस्तार ट्रांजैक्शनल ट्रेड से भविष्य की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज के साथ जुड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलाव को दिखाता है.

ये भी पढ़ें : टॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरा....अब प्रोफेशनल टीमों के हवाले होगी ट्रेनों की सफाई

इस डील की बातचीत लगभग पूरी होती दिख रही है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले महीने कहा था कि भारत और चिली के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी. गोयल ने इस बात पर जोर दिया था कि इस समझौते से भारतीय बिजनेस के लिए जरूरी मिनरल्स तक पहुंच खुल जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कई डेवलप्ड देशों के साथ एक्टिव बातचीत कर रहा है. चिली समझौते को एक बड़ी ट्रेड और इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जा रहा है.

 

भारत और चिली के बीच बाइलेटरल ट्रेड

स्ट्रेटेजिक लॉजिक के बावजूद भारत और चिली के बीच बाइलेटरल ट्रेड मामूली बना हुआ है. 2024-25 में चिली को भारत का एक्सपोर्ट 2.46 परसेंट घटकर $1.15 बिलियन हो गया है. जबकि चिली से इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है. ये 72 परसेंट बढ़कर $2.60 बिलियन हो गया है. ये इम्बैलेंस कच्चे माल के सप्लायर के तौर पर चिली की भूमिका और भारत के लिए वैल्यू चेन में ऊपर जाने के मौके को दिखाता है.

क्या है इस डील का मकसद?

 इंडिया-चिली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मकसद लिथियम, कॉपर और कोबाल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम करना है. इससे बीजिंग के सप्लाई चेन पर असर को सीधे चुनौती मिलेगी. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-Chile FTA

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल