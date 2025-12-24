ट्रंप की वजह से भारत और चीन की बढ़ रही नजदीकियां, अब ड्रैगन सस्ते में भारत को बेचेगा सामान, देश में घटेंगे दवाओं के दाम?

India China Pharma Trade: अमेरिका के द्वारा भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद के बुने हुए जाल में उलझते हुए दिख रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां भारत को परेशान करने की नीयत से यह टैरिफ लगाया, इसके उलट इंडिया को काफी मुनाफा होता हुआ दिख रहा है. इतना ही नहीं, जिस चीन के साथ भारत के रिश्ते काफी खटास भरे हुए रहे थे, वो रिश्ते भी अब सुधरते हुए दिख रहे हैं. इस साल के अगस्त में ट्रंप के द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद से उनकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी. अमेरिका में भी ट्रंप के इस कदम को गलत बताया गया था. तब चीन ने भारत का साथ देने की बात कही थी. अब ट्रंप की वजह से भारत और चीन की और भी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं. चीन यानी ड्रैगन भारत को और भी सस्ते दाम पर सामान बेचने जा रहा है. इनमें चीने से भारत आने वाले दवाओं के कच्चे माल भी शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि जब चीन भारत को सस्ते दाम में दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई करेगा तो भारत में दवाओं के दाम में गिरावट आ सकती है, जिससे देश के नागरिकों को सस्ती दवा मिल सकेंगी.

भारत को 70% API देता है चीन

रिपोर्ट बताती हैं कि दवाओं के कच्चे माल के लिए भारत को चीन के द्वारा काफी सहयोग मिलता रहा है. अब ट्रंप के द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ ने चीन को भारत के लिए और भी नजदीक ला दिया है. भारत-चीन अपने व्यापार को एक नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों में ट्रंप के अलावा दवा बनाने वाले केमिकल्स के दामों में भारी गिरावट भी फायदा पहुंचाने जा रहे हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन भारत को करीब 70 फीसदी तक दवा बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई करता है. अब जो खबर आई है, वह देश के लोगों के लिए राहत वाली है. खबर यह है कि चीन में दवा बनाने वाले केमिकल्स यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) और इंटरमीडिएट्स के दामों में भारी गिरावट आई है. इसका सीधा असर दवाओं की कीमत पर पड़ने वाला है.

API की कीमतों में 40% तक गिरावट

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन में API की कीमतों में 30 से 40 फीसदी तक की गिरावट आई है. भारत अपने यहां दवा बनाने के लिए चीन से करीब 70 फीसदी API का आयात करता है. अब जब इसकी कीमतों में गिरावट की बात कही जा रही है, तो जानकार संभावना जता रहे हैं कि भारत को जब दवा बनाने के लिए कच्चे माल पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे तो यहां पर दवा की कीमतों में कुछ गिरावट हो सकती है, जिससे इसके ग्राहकों को लाभ मिलेगा.

सरकार कर सकती है सहयोग

मालूम हो कि देश में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) जरूरी दवाओं के दामों को नियंत्रित करती है. इसका गठन 29 अगस्त 1997 में एक प्रस्ताव के बाद किया गया था. यह अथॉरिटी जरूरी के हिसाब से दवाओं की कीमतों में बदलाव कर सकती है. संभावना जताई जा रही है कि अगर इसने दवाओं के लिए सस्ते कच्चे माल मिलने के बाद भी इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया तो हो सकता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर दे. इस प्रकार से सरकार हस्तक्षेप कर दवा की कीमत को घटाने के लिए सहयोग कर सकती है.

