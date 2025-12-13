India China Relation: साल 2020 में लद्दाख बॉर्डर टेंशन के बाद ठंडे पड़े भारत-चीन संबंधों में तेजी से सुधार हो रहा है. भारत की तरफ से चीनी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा से जुड़े न‍ियमों में बड़ी छूट दी गई है. अब शॉर्ट टर्म विजिट पर आने वाले चीनी नागर‍िकों को लंबे समय वाले एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत की तरफ से इसके बजाय शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस वीजा द‍िया जाएगा. इसके ल‍िये अप्रूवल भी महज तीन से चार हफ्ते में म‍िल जाएगा.

शॉर्ट विजिट के लिए बिजनेस वीजा ही पर्याप्‍त

सरकारी सूत्रों के अनुसार पहले चीनी टेक्‍न‍िश‍ियल और प्रोफेशनल्स को छह महीने या इससे ज्‍यादा वैलिड एम्प्लॉयमेंट (E) वीजा लेना होता था. अब शॉर्ट विजिट के लिए बिजनेस वीजा ही काफी होगा. सभी एप्लीकेशन तीन से चार हफ्ते में प्रोसेस हो जाएंगी. हालांकि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है और यह पहले जैसी ही रहेगी. इस नियम को सभी देशों पर लागू क‍िया जाएगा लेकिन इससे चीनी से आने वाले प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत

भारतीय फैक्टरियां चाइनीज मशीनरी और इक्‍व‍िपमेंट पर न‍िर्भर हैं. चीनी टेक्‍न‍िश‍ियन नहीं आने से प्रोडक्शन में अरबों का नुकसान हो रहा था. वीजा संबंधी नए न‍ियम लागू होने के बाद एक्‍सपर्ट आसानी से आ सकेंगे और प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो जाएंगे. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की प्लानिंग

प‍िछले कुछ महीने के दौरान दोनों देशों की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं. जुलाई में चीनी टूरिस्ट्स के लिए वीजा फिर से शुरू हुआ है. इसके बाद अक्टूबर के महीने में डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की गई और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की भी प्लानिंग पर काम चल रहा है. इसके अलावा डिप्लोमैटिक रिलेशंस के 75 साल मनाने का भी ऐलान क‍िया गया.

मोदी-शी की मीटिंग से मिला मोमेंटम

अगस्त के महीने में SCO समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग में बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने और ट्रेड इन्‍वेस्‍टमेंट बढ़ाने पर सहमति बनी है. चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की दिल्ली विजिट में भी स्टेबल रिलेशनशिप के लिए कई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस हुए. कुल मिलाकर, यह फैसला दोनों देशों के बीच व‍िश्‍वास बढ़ाने और इकॉनमिक टाइज मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. बॉर्डर पर शांति के बाद अब बिजनेस और पीपल कनेक्शन में नई शुरुआत हुई है.