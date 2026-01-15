Advertisement
India China Trade: ट्रंप के मनमाने टैरिफ के बीच भारत हुआ और भी मजबूत, चीन के साथ 9.7% बढ़ा निर्यात

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगा रखा है. पिछले साल उन्होंने सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाकर 25 फीसदी किया.

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:39 PM IST
India export to China: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगा रखा है. पिछले साल उन्होंने सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाकर 25 फीसदी किया. रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के बराबर शुल्क लगाता है. इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया. इसमें अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ यह कहकर लगाया कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है.

वहीं, अब नए साल में ट्रंप ने भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने के भी संकेत दिए हैं. बाकी उन्होंने ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है. इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने चीन के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जी हां, चीन सीमा शुल्क विभाग (China Customs) ने बुधवार को अपना वार्षिक डेटा जारी किया. इसमें बताया गया कि चीन में भारत का निर्यात जनवरी-दिसंबर 2025 में 9.7 प्रतिशत बढ़ा है. पिछले साल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 155.61 अरब डॉलर का रहा है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

चीन को भारत का 19.75 अरब डॉलर का निर्यात
चीन के सीमा शुल्क विभाग की ओर से बुधवार को वार्षिक ट्रेड डाटा जारी किया गया. ये आंकड़े जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के हैं. इनमें बताया गया है कि भारत के द्वारा चीन को भेजे जाने वाले उत्पादों में बढ़त हुई है. इसे ट्रंप टैरिफ के इस दौर में भारतीय प्रयासों की एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है. चीन के द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-दिसंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 9.7 प्रतिशत बढ़कर 19.75 अरब डॉलर का हो गया है. भारत की ओर से निर्यात में 5.5 अरब डॉलर की बढ़त हुई है. वहीं, चीन की ओर से भारत के लिए निर्यात (भारत का चीन से आयात) 12.8 फीसदी बढ़ा है और अब यह 135.87 अरब डॉलर हो गया है. जानकार बताते हैं कि दोनों देशों के बीच यह व्यापार ऐसे समय बढ़ा है जब भारत और चीन दोनों ही अमेरिका के द्वारा लगाए गए भारी और अतिरिक्त टैरिफ का सामना कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- भारत ने एक तीर से लगाए दो निशाने, बैकफुट पर आया अमेरिका, EU के साथ होगी सबसे बड़ी डील

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा
चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में बढ़त की भी बात कही जा रही है. हालांकि, सरकार की कोशिश है कि इसको जितना हो सके उतना कम किया जा सके. पिछले साल 2025 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा (trade deficit) बढ़कर 116.12 अरब डॉलर पहुंच गया है. साल 2024 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99.21 अरब डॉलर का था. वहीं, साल 2023 में यह 100 अरब डॉलर के ऊपर था. यहां बता दें कि चीन के ये आंकड़े जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के हैं. चीन का वार्षिक व्यापार डाटा जनवरी से दिसंबर तक का होता है. वहीं, भारत के ये आंकड़े मार्च से अप्रैल तक के होते हैं.  भारत की ओर से भेजे जाने वाले सामानों में समुद्री प्रोडक्ट्स, तेल के खाने वाले सामान, मसाले, टेलीकॉम उपकरण समेत अन्य चीजें शामिल हैं. 

