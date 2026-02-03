Advertisement
India-China Trade: भारत-USA डील के बाद अब चीन ने चौंकाया, ड्रैगन के साथ नई दिल्ली का बना यह बड़ा रिकॉर्ड

India-China: वाणिज्य मंत्रालय के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो चीन के साथ भारत का व्यापार पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है. वहीं पहले पर अमेरिका है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारत और चीन के बीच कुल ट्रेड 127,699.55 मिलियन डॉलर का रहा. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:52 PM IST
India-China Bilateral Trade: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद अब चीन ने दुनिया को चौंकाने वाली जानकरी दी है. यह जानकारी भारत के साथ चीन के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर है. मालूम हो कि बीते सोमवार को अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर अब 18 प्रतिशत करने का फैसला किया था. इसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके व्हाइट हाउस के अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी. यह ऐतिहासिक फैसला पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में लिया गया. इस बीच अब भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. यह जानकारी मंगलवार को भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग (Chinese ambassador Xu Feihong) ने दी. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर

भारत और चीन के बीच रिकॉर्ड 12% पर ट्रेड 
भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय ट्रेड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.  मंगलवार को चीन के राजदूत Xu Feihong ने बताया कि भारत और चीन के बीच ट्रेड सालाना 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. मिली जानकारी के अनुसार, चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने मंगलवार को बताया कि 2025 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 155000000000 रुपये) के "रिकॉर्ड उच्च स्तर" पर पहुंच गया है. इसमें सालाना 12 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 

वित्त वर्ष 2024-25 में कितना था भारत-चीन ट्रेड
वाणिज्य मंत्रालय के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो चीन के साथ भारत का व्यापार पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है. वहीं पहले पर अमेरिका है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारत और चीन के बीच कुल ट्रेड 127,699.55 मिलियन डॉलर का रहा. रुपयों में बात करें तो चीन के साथ भारत का कुल ट्रेड करीब 10 लाख 80 हजार 282 करोड़ रुपये का रहा. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 1 लाख 20 हजार 616 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 9 लाख 59 हजार 665 करोड़ रुपये का रहा है. 

अमेरिका के साथ भारत का सबसे अधिक ट्रेड 
वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का अमेरिका के साथ सबसे अधिक ट्रेड रहा है. जी हां, वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 132,139.48 मिलियन डॉलर का रहा है. रुपयों में इसकी बात करें तो यह करीब 11 लाख 18 हजार 612 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत के द्वारा अमेरिका को 7 लाख 32 हजार 956 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया गया है वहीं, अमेरिका से 3 लाख 85 हजार 655 करोड़ रुपये का इंपोर्ट हुआ है. हालांकि, अभी इन दोनों देशों के बीच के ट्रेड पर वित्त वर्ष 2025-26 का आंकड़ा नहीं आया है. वहीं, चीन के हालिया आंकड़ों ने बता दिया है कि भारत के साथ उसका ट्रेड रिकॉर्ड स्तर को पाया है.  

पिछले 5 वित्त वर्ष में भारत-चीन ट्रेड  (आंकड़े- वाणिज्य मंत्रालय)

. वित्त वर्ष 2024-25: 10 लाख 80 हजार 282 करोड़ रुपये 
. वित्त वर्ष 2023-24: 9 लाख 13 हजार 705 करोड़ रुपये
. वित्त वर्ष 2022-23: 8 लाख 63 हजार 338 करोड़ रुपये
. वित्त वर्ष 2021-22: 6 लाख 39 हजार 697 करोड़ रुपये
. वित्त वर्ष 2020-21: 5 लाख 79 हजार 198 करोड़ रुपये

